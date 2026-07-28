Dos detenidos por agredir a un seguidor de España en Bilbao el día de la final del Mundial

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Bilbao, 28 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por la agresión a un joven que vestía una camiseta de la selección española durante los incidentes protagonizados por radicales en Bilbao el día de la final del Mundial de fútbol.

Agentes del citado cuerpo detuvieron ayer por la tarde en Bilbao a los dos individuos, ambos de 29 años, como presuntos autores de un delito de odio, además de delitos de desordenes públicos y lesiones, ha informado este martes el cuerpo.

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Los dos arrestados están acusados de agredir a una persona que se encontraba en una terraza de un local de hostelería con una camiseta de la selección española en la plaza Campuzano poco antes del inicio de la final del Mundial que disputaron el pasado 19 de julio España y Argentina.

La Policía ha recordado que simultáneamente a la celebración del encuentro, diversos colectivos vinculados a la izquierda abertzale convocaron una manifestación en contra de la selección española.

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La movilización, integrada por unas 350 personas, hizo el recorrido profiriendo insultos a personas que vestían con camiseta de la selección nacional y se produjeron algunas agresiones, entre ellas un joven que se encontraba en una terraza, según ha relatado el cuerpo policial.

El joven, después de recibir el primer golpe, cayó al suelo donde recibió patadas y más golpes por parte de varios de los manifestantes antes de escapar y refugiarse dentro de un banco mientras sus acompañantes, tres chicas, trataban de evitar que continuase la agresión.

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En ese momento, la Policía Autonómica Vasca cargó sobre los manifestantes y logró disolver el tumulto formado en la plaza, lo que permitió al joven agredido ponerse a salvo.

Las investigaciones han permitido identificar, localizar y detener a los presuntos autores de la agresión, que, según las previsiones, serán puestos a disposición policial este martes.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación en relación a estos altercados y no descarta practicar nuevas detenciones. También la Ertzaintza mantiene abierta su investigación en torno a los incidentes del día de la final del Mundial.

Tras los arrestos, la plataforma independentista Aske Antolakundea ha convocado para esta tarde en Muskiz (Bizkaia) una concentración de protesta y en solidaridad con los detenidos. EFE

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