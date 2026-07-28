Detenido por circular 34 kilómetros en sentido contrario por la A-92 en Granada

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Granada, 28 jul (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este martes a un anciano acusado de conducción temeraria tras conducir durante más de 30 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-92 en Granada.

Según ha informado este cuerpo armado, el detenido es un hombre de 71 años que ha sido interceptado a las 8:40 horas de este martes en el kilómetro 4 de la carretera A-4100, a su paso por Guadix (Granada).

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Numerosos testigos habían alertado de que un coche circulaba a contramano por la autovía A-92, ya que iba hacia Sevilla por los carriles de sentido Almería, lo que ha mantenido durante unos 34 kilómetros.

El septuagenario, que será investigado por conducción temeraria, ha dado negativo en las pruebas realizadas de consumo de alcohol y drogas. EFE

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