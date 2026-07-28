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Defensa del exchófer de Bárcenas dice que se sintió obligado a colaborar con Kitchen por ser "escolta" del extesorero

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La defensa de Sergio Ríos, que fue chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha asegurado este martes que su cliente se sintió "obligado" a colaborar con la presunta trama de la 'Operación Kitchen' por su condición de "escolta" del exdirigente 'popular', al tiempo que ha manifestado que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le trasladó que la Policía estaba buscando testaferros y dinero ilegal de Bárcenas.

Así lo ha trasladado su abogado, Javier Navarro, durante su informe final en la última jornada del juicio en la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa manera, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el PP.

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La Fiscalía Anticorrupción pide 12 años y cinco meses de prisión para Sergio Ríos y la nulidad de su nombramiento como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía por la presunta autoría de delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Anticorrupción le atribuye haber sido captado por la presunta trama para ofrecer información de Bárcenas y su entorno.

Navarro, que ha comenzado su alegato pidiendo la absolución de su defendido, ha subrayado que 'Kitchen' es una denominación "periodística" para referirse a una operación que "jamás ha sido ilícita".

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"Es una operación de inteligencia absolutamente legal. Las acusaciones no pueden tratar de convertir a Sergio Ríos en responsable penal de toda una operación por el mero hecho de ser captado, cuando queda claro que fue uno de los siete confidentes", ha declarado, indicando que Ríos "jamás conoció finalidad ilícita porque jamás se dio finalidad ilícita", como tampoco participó o supo "que se desviaban fondos públicos".

Ríos "no participó en vulneración de la intimidad porque no la hubo" ni "pudo encubrir ningún delito porque no se dio", ha seguido, subrayando que "las actuaciones" de su mandante como confidente "no alcanzan estándares exigibles para una condena".

De la misma forma, Navarro ha negado la participación de Ríos en los hechos que se le imputan. "Sergio Ríos no pudo sustraer documentos ni facilitar los móviles de Bárcenas", ha resumido, detallando que trabajó para la familia desde julio de 2013 hasta noviembre de 2014.

Desde su versión, Ríos no sólo era el chófer del extesorero 'popular', sino que también realizaba funciones de guardaespaldas y de escolta, por los que cobraba "malamente" un salario "en efectivo" y sin contrato.

Navarro ha explicado que Enrique García Castaño, inicialmente acusado en el juicio pero para quien se archivó la causa por motivos médicos, trató sin éxito de captarle en un primer momento, en 2013, y que le dio una tarjeta con un teléfono policial al que llamó posteriormente. Según su versión, esta llamada fue atendida por el comisario Andrés Gómez Gordo, quien concertó una cita con él y con Villarejo.

En aquel encuentro, Villarejo le dijo "que se estaba investigando el entorno de Bárcenas" y que estaban buscando "testaferros" y "cuentas ocultas" con las que "movían dinero". "Y le advirtió: 'tronco, están moviendo joyas y dinero. Y si estos te pillan te van a dejar colgado. O colaboras con nosotros o estás cooperando con estos señores'", ha descrito Navarro.

"Finalmente, (Sergio Ríos) pensó que era mejor, y obligado incluso por su deber especial de colaboración por agentes de la autoridad, según la ley, empezó la colaboración", ha rememorado.

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EuropaPress

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