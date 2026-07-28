Condenados a seis años dos hermanos por intentar matar a un varón en un prostíbulo de Los Gallardos (Almería)

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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos hermanos a seis años de prisión cada uno por intentar matar a un hombre en un club de alterne de Los Gallardos (Almería), donde uno de ellos le clavó un cuchillo en el abdomen y el otro trató de apuñalarlo sin conseguirlo.

En su sentencia, consultada por Europa Press, la Sección Segunda considera a los acusados autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y les impone durante 16 años la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio. Los hermanos también deberán indemnizar de forma conjunta al perjudicado con 44.570 euros por las lesiones y secuelas sufridas.

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Los hechos se remontan al 28 de febrero de 2025, cuando los acusados se encontraban en el exterior de un club de alterne situado en el paraje de Alcornia. Según el relato probado, ambos se aproximaron a la víctima debido a discrepancias anteriores y, tras un forcejeo con varios empujones, la golpearon en la cabeza con un tubo de PVC.

El hombre huyó y se refugió en el interior del local, aunque los dos hermanos lo siguieron armados con cuchillos y lo alcanzaron en unas escaleras. Uno de ellos le clavó el arma en el abdomen, mientras que el otro dirigió la suya hacia el abdomen y la zona baja del pulmón izquierdo.

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La víctima frenó este segundo ataque con la mano, lo que evitó que el acusado le clavara el cuchillo, y se refugió en el cuarto de baño del establecimiento, mientras que los hermanos abandonaron el lugar.

El herido precisó asistencia médica urgente "ante el peligro que corría su vida". Sufrió un traumatismo abdominal penetrante, una laceración hepática y vascular, un hemoperitoneo y un shock hemorrágico, además de una herida en un dedo y una contusión en la cabeza. Las lesiones requirieron tres intervenciones quirúrgicas, ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 118 días de curación.

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La Sala sitúa el propósito de matar en el momento en el que la víctima huyó hacia el interior del local y los procesados se hicieron con los cuchillos, con los que dirigieron los ataques a zonas vitales.

Para alcanzar esta conclusión, el tribunal ha tenido en cuenta la declaración "precisa, clara, coherente, seria y persistente" del perjudicado, respaldada por los informes médicos y las manifestaciones de varios testigos.

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La Fiscalía había solicitado ocho años de prisión para cada uno de los hermanos y la acusación particular, nueve, mientras que la defensa interesó la absolución de ambos. De forma subsidiaria, pidió que uno fuera condenado por homicidio en tentativa con las atenuantes de confesión y reparación del daño y que el otro respondiera únicamente por un delito de lesiones con la atenuante de reparación.

La Audiencia ha descartado tanto estas pretensiones como las versiones de los acusados, quienes sostuvieron que habían sido agredidos previamente, al considerar que "no existe prueba que corrobore esa afirmación". También ha señalado que los documentos médicos aportados por uno de ellos no guardan relación con los hechos enjuiciados.

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Los acusados ingresaron 5.000 euros tres días antes del juicio. La Sala ha rechazado la atenuante de reparación del daño porque esta cantidad, equivalente al 11,22 por ciento de la indemnización, no resulta "suficientemente significativa y relevante", aunque la ha tenido en cuenta para fijar las penas.

El tribunal tampoco ha apreciado la atenuante de confesión solicitada para el hermano que admitió durante el juicio haber clavado el cuchillo, ya que inicialmente negó los hechos y sostuvo que la víctima se había herido de forma accidental. La resolución señala que este reconocimiento se produjo después de que se practicara toda la prueba y que "nada" aportó para esclarecer los hechos.

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La sentencia no es firme, de modo que contra ella cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).