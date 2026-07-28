Barbero (Sumar) dice que no piensa en liderar a la izquierda alternativa y lo deja en manos de la "decisión colectiva"

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La coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha insistido en que no piensa en liderar la candidatura de la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales. "Son decisiones colectivas", ha zanjado.

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, al ser cuestionada por si el espacio a la izquierda del PSOE no debería tener ya un candidato puesto que comenzará tras el verano la precampaña electoral.

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Barbero ha señalado que en las organizaciones políticas del espacio de Sumar están trabajando "colectivamente" en "un montón de cuestiones", tanto en el Gobierno como en el grupo parlamentario. "Todas las decisiones se adaptarán colectivamente y, por lo tanto, como todas las decisiones que se adaptan colectivamente serán las mejores, y con ganas de que así lo vea la ciudadanía", ha abundado.

Sobre si se descarta como candidata, Barbero ha insistido en que las decisiones son colectivas y que será la "mejor", al tiempo que ha afirmado que cuando toque hablar de nombres lo harán, y no "quedará mucho". "No me veo ahí, pero aquí lo importante no es mi persona", ha enfatizado.

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Dicho esto, la coordinadora de Sumar ha defendido el trabajo del espacio confederal dentro del Gobierno de coalición que comparte con el PSOE, donde se aprueban "medidas a favor de la gente trabajadora" y contra la corrupción. "Estamos muy centradas en traer normas cada semana", ha añadido.