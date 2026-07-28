Alonso cumple 45 en una interminable segunda juventud y sin aclarar su futuro

Guardar

Adrián R. Huber

Madrid, 28 jul (EFE).- El asturiano Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno y una de las grandes figuras de la historia del deporte español, cumple este miércoles 45 años, inmerso en una interminable segunda juventud y sin haber desvelado aún su futuro en la categoría reina.

PUBLICIDAD

De Alonso, natural de Oviedo, poseedor en su día de todos los récords de precocidad en la categoría reina -fue el más joven en salir desde la ‘pole’, en subir a un podio, en marcar una vuelta rápida, en ganar una carrera, en anotarse un Mundial y en proclamarse doble campeón del mundo- y que ahora se dedica a batir plusmarcas de veteranía en la división de honor del automovilismo, se ha escrito prácticamente todo ya. Falta por saber, sin embargo, cuánto más queda por relatar acerca de un piloto que en España rompió todos los moldes y por el que parecen no pasar los años.

El monegasco Charles Leclerc, ganador en Silverstone, a principios de este mes, del Gran Premio de Gran Bretaña, contaba apenas tres años el día que Fernando debutó en la F1, en el de Australia de 2001, en Melbourne. Ese día, el inglés Lando Norris -último campeón del mundo- hacía tres meses que había cumplido uno, ocho de los actuales integrantes de la parrilla aún no habían nacido; y cuando lo hizo el italiano Andrea Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, el genio astur ya era campeón del mundo y estaba a un paso de revalidar título.

PUBLICIDAD

Tras una primera mitad de temporada para el olvido, Alonso, uno de los mayores talentos de la historia de la F1, maestro en la optimización de recursos y cuyo nivel de resiliencia puede que sea una de sus virtudes menos valoradas, parece haber visto la luz al final del (largo) túnel.

Con el cambio de reglamento técnico, mucho se esperaba del AMR26, el Aston Martin de este año. Sobre todo, porque ese coche lo iba a diseñar el inglés Adrian Newey, sin duda el ingeniero más exitoso de la categoría reina.

PUBLICIDAD

¿Qué sucedió? Que, a diferencia de otras escuderías -y a muy grandes rasgos-, la de Silverstone ‘creó’ un coche prácticamente nuevo, especialmente en lo referente a la parte trasera. Fabricó su propia caja de cambios, antes adquirida a Mercedes, y sustituyó el motor que le suministraba esa fábrica alemana por uno japonés: Honda. Y, por desgracia, las piezas no encajaron.

Tras un arranque de temporada “desastroso”, como admitió el propio Newey el pasado fin de semana en Hungría -donde hace 23 años Fernando asombró al mundo al convertirse, entonces, en el primer español y en el piloto más joven en ganar una carrera de F1-, Alonso logró clasificarse por primera vez en lo que va de año para la Q2, la segunda ronda de la calificación. Con un renovado paquete aerodinámico que incluye hasta 14 piezas nuevas.

PUBLICIDAD

En una temporada en la que apenas ha sumado un punto -en Mónaco-, Alonso, decimocuarto el domingo en el Hungaroring, puede aspirar a cotas mayores después del parón vacacional de un campeonato que se reanudará el penúltimo fin de semana de agosto en Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos, cuando llegue la nueva versión del motor Honda.

Este miércoles, Fernando alcanza los 45. Festeja su primer cumpleaños como padre; de un bebé, surgido de su unión con la periodista Melissa Jiménez, al que llevó el pasado jueves al escenario de la primera de sus 32 victorias en la F1; en la que cuenta 106 podios. Donde, por fin, pudo "competir" con los coches de la zona media.

PUBLICIDAD

Ahora falta por ver qué sucederá después de vacaciones. Y qué decisión tomará Alonso, asimismo campeón mundial de kárting y de resistencia (WEC) -categoría en la que, entre otras, cuenta dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia)-, con respecto a su futuro.

Sobre el papel, seguirá vinculado a Aston Martin. Pero habrá que ver si lo seguirá siendo como piloto oficial. En cualquier caso, esa decisión la tomará el propio astro astur.

PUBLICIDAD

En una entrevista con la Agencia Efe que tuvo lugar en el Red Bull Ring de Spielberg, con motivo del Gran Premio de Austria de 2021, hace cinco años y poco antes de cumplir los 40, Alonso afirmaba que "lo importante no es la edad, sino el cronómetro".

El doble campeón mundial asturiano sigue estando en forma. Con un buen coche puede aspirar a todo. Y si, como afirmó Newey, Aston Martin sigue progresando, puede que decida seguir en la categoría reina, al menos, un año más. La respuesta la dará el propio Alonso, que se ha ganado desde hace muchísimo el derecho a decidir su propio futuro. EFE

PUBLICIDAD