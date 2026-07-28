Aldea del Fresno recupera poco a poco el pulso tras el regreso de sus vecinos

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Nahia Peciña

Aldea del Fresno (Madrid), 28 jul (EFE).- Tras varios días de evacuación por el incendio que ha afectado al oeste de la Comunidad de Madrid, los vecinos de Aldea del Fresno han regresado este martes a sus viviendas y poco a poco la localidad recupera su pulso entre reencuentros, persianas que vuelven a levantarse y el alivio de comprobar que, por fin, pueden dormir en casa.

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Durante buena parte de la jornada, el movimiento en el municipio ha sido escaso, ya que los vecinos han regresado de forma escalonada y, nada más aparcar, han entrado en sus viviendas cargados con maletas, bolsas y algunas mascotas que también han vivido la evacuación.

Apenas se detienen en la calle porque, después de varios días de incertidumbre, la prioridad es comprobar que todo sigue en orden, abrir puertas y ventanas y volver poco a poco a una rutina que el incendio interrumpió hace apenas unos días.

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Una voluntaria de Protección Civil, que ha permanecido en el municipio durante la emergencia, explica a EFE que el pueblo ha estado prácticamente vacío hasta que las autoridades han comunicado que ya era posible regresar.

“En cuanto se ha dado la noticia, la gente ha venido y se ha metido en casa”, ha detallado, coincidiendo también con el caso de Inmaculada, que todavía conserva el cansancio de los días de evacuación.

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“Lo primero que hemos hecho todos ha sido ducharnos, bajar la basura y tumbarnos un poco en el sofá”, cuenta entre risas, al tiempo que recuerda el trato recibido durante su estancia fuera del municipio.

“He estado con gente muy encantadora. Protección Civil se ha portado genial, han sido como una gran familia para nosotros”, ha afirmado agradecida.

A pocos metros, Rafa descarga algunas pertenencias del coche con el que ha regresado tras pasar estos días en casa de una de sus hijas y reconoce que durante la evacuación llegó a temer que las llamas alcanzaran su vivienda, aunque con el paso de las horas cambió su manera de afrontar la situación.

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“Al final son cosas materiales”, dice, satisfecho sobre todo de haber podido sacar a tiempo a sus dos perros, que lo han acompañado durante toda la evacuación.

También Ana Belén vuelve a cruzar la puerta de su casa con una mezcla de alivio y agotamiento: “Por fin, porque han sido muchos días de incertidumbre. No sabíamos qué hacer, cuándo íbamos a volver y estábamos muy nerviosos pensando en nuestras cosas y en si se iba a quemar algo”.

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Con el paso de la tarde, algunos comercios han comenzado también a recuperar la actividad, como ha sido el caso de la Carnicería Aldea, en la que José, su dueño, ha decidido abrir las puertas desde primera hora de la tarde para ofrecer lo imprescindible a quienes regresaban.

Han repuesto el pan y los pocos productos que han podido conseguir y han prolongado el horario de apertura hasta bien entrada la noche para facilitar que los vecinos encontraran alimentos y artículos básicos tras varios días fuera de sus casas.

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Al caer la tarde, el municipio comienza a recuperar poco a poco la actividad y los vecinos salen de sus viviendas, se detienen a conversar con quienes no veían desde hacía días e intercambian impresiones sobre cómo han vivido la evacuación, mientras algunos comercios vuelven a abrir sus puertas y las calles recuperan paulatinamente el movimiento tras varias jornadas marcadas por el incendio. EFE

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