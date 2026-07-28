1-2. El Valencia gana al Derby County con doblete de Danjuma

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Redacción deportes, 28 jul (EFE).- El Valencia ganó este martes al Derby County, club de la Championship (segunda categoría) inglesa, con un doblete del neerlandés Arnaut Danjuma (1-2) en un partido que se disputó a puerta cerrada en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa.

En su cuarto test de la pretemporada, que desde el club valenciano califican como una sesión de entrenamiento, participaron los porteros Vicent Abril y Cristian Rivero; los defensas Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà, Monferrer, Wanjala, Diakhaby y Jesús Vázquez; y los centrocampistas y atacantes Guido, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic, Almeida y Mayol; Rioja, Sato, Danjuma, Otorbi, Raba y Hugo Duro.

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El equipo de Carlos Corberán continuará entrenándose en Burton upon Trent hasta el sábado, día en el que disputarán un encuentro amistoso ante el Stoke City en el Bet 365 Stadium a las 19:30 horas (horario peninsular, CEST).

Después de esta concentración en Inglaterra, el Valencia volverá a la Ciutat Deportiva de Paterna para encarar la recta final de la pretemporada. EFE

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