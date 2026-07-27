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Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó

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Valencia, 27 jul (EFE).- Un total de 30 medios aéreos participarán a lo largo de este lunes en las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que desde el sábado ha quemado 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, durante este lunes se irán incorporando 17 medios aéreos de la Generalitat, 10 del Ministerio de Transición Ecológica, 1 de Aragón, 1 de Cataluña y 1 de Baleares, lo que suma 30 medios aéreos, que son 5 más de los que actuaron este domingo en el incendio.

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El nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales para este lunes es extremo en toda la Comunitat Valenciana, lo que supone limitar las actividades que se pueden realizar en el monte. EFE

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