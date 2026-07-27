Sierra, centrocampista del Sevilla: "La oportunidades hay que aprovecharlas al máximo"

Sevilla, 27 jul (EFE).- El centrocampista Miguel Sierra, autor del gol de la victoria de este domingo del Sevilla ante el Ceuta (2-1), destacó que, como canterano, es una satisfacción contar para el primer equipo y dijo que las oportunidades que les da el club tienen que "aprovecharlas al máximo".

El carrilero granadino, de 22 años, cuenta para el técnico del Sevilla, Luis García Plaza, quien ya lo ha alineado de titular en esta pretemporada en la que el zaguero cumple su tercer ejercicio en el equipo blanco tras llegar hace dos veranos para el filial procedente del Avilés.

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Miguel Sierra dijo a los medios del club que García Plaza está confiando en él y se lo agradece con su aportación "y con gol, que es lo más importante en el fútbol" porque "a los de arriba lo que da confianza es el gol y cuantos más sean, mejor".

"Son oportunidades que nos da el club, tenemos que aprovecharlas al máximo y es lo que estamos intentando en cada entrenamiento y en cada partido hasta el final", afirmó el medio sevillista, para quien "el equipo está haciendo un trabajo muy importante en pretemporada".

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"Estamos trabajando muy bien y vamos a afrontar LaLiga en tres semanitas. Cada partido que jugamos nos vamos encontrando mejor, nos conocemos más y estamos haciendo un buen trabajo. Lo importante es ganar con el rival que sea. Al final tenemos que ganar cada partido porque es nuestra obligación y para eso trabajamos", consideró. EFE