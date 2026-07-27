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Prendas canallas, la antítesis de la comodidad

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Inmaculada Tapia

Madrid, 27 jul (EFE).- Por unas cosas o por otras, siempre aparece una prenda que se convierte en viral y no precisamente por su atractivo y comodidad sino, precisamente, por todo lo contrario. Esta temporada unos pantalones de pernera extraancha, frescos para el verano, pero confeccionado con un tejido tan fino han provocado más de una caída y la alerta de las usuarias.

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Las redes, en especial Tik Tok, han viralizado varios tropiezos de mujeres que vestían un pantalón de Zara; un modelo en distintos colores, con un textil fluido, extrafino, con una pernera muy ancha, ideal para que no se pegue al cuerpo y evitar así el calor, pero en el que el exceso de tela permite que se enrolle de una pierna a otra, lo que ha provocado más de una caída sobre el asfalto.

Un diseño muy versátil que, sin embargo, ha causado más de un golpe en las rodillas y un susto al bajar las escaleras.

Pero no es la única prenda que va a la contra, hay otras que siendo habituales en el armario no son siempre son la mejor opción para según qué momento.

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Es el caso de los pantalones de lino en blanco o tonos pastel, algunos se transparentan en exceso hasta el punto de poner en aprietos a una profesora mientras daba clase en un instituto, lo que ha generado numerosas críticas sobre si su vestuario era el más adecuado para ese momento.

Ni ropa ni complementos deberían desbaratar el estilismo y la compostura. Algunos de los diseños de la MET Gala son especialistas en conseguirlo por su ornamentación y confección. Ese fue el caso de la cantante Tyla, para la que Olivier Rousteing realizó un vestido de arena que la impedía subir las escaleras hasta que uno de los ayudantes la cogió en volandas.

En la misma línea, la cantante Dua Lipa acudió en 2024 a los Globos de Oro con un diseño de Schiaparelli con el que pasó la gala tumbada en la silla ya que el corsé le impedía sentarse.

Una falda demasiado corta también ha puesto más de una vez en apuros a una entrevistada en un programa de televisión; sentarse en la silla o sofá frente a las cámaras no es tarea fácil para mantener la concentración en las preguntas si la longitud de la falda sube más allá de lo razonable y amenaza con desvelar la ropa interior.

Lo mismo sucede con esos vestidos de licra que al andar, suben y suben hasta la parte más alta del muslo.

Otro de los puntos negros del vestuario son las faldas tubo. Marcar la silueta con una tan ajustada recuerda el caminar de una geishas y no es la mejor opción si hay que desplazarse de un lado a otro de la ciudad.

Los tops sin tirantes y vestidos palabra de honor generan también momentos de vértigo estilístico, cuando con el movimiento del cuerpo comienza a deslizarse hacia abajo.

Muchas alfombras rojas y semanas de la moda han sido testigo de caídas de las modelos provocadas por la longitud de sus tacones, incluso Naomi Campbell se cayó en un desfile Vivienne Westwood

En 2023 fue la modelo Kristen McMenamy quien en luciendo una de las propuestas de Valentino acabo en el suelo, pero no fue la única, y cerrar la presentación otra de sus compañeras también tropezó.

Los tacones excesivos, pura tendencia de nuevo, y el calzado con plataforma suelen ser la principal razón de las caídas, si le añadimos suelos brillantes o alfombras en las que se engancha, es fácil que el calzado acabe en manos de quien los lleva.

Las actrices Julia Roberts y Sasha Lane no lo han dudado y se desprendieron de ellos sobre una alfombra roja; tampoco Kristen Stewart, que se quitó unos Louboutin durante su paseo por la del Festival de Cannes.EFE

(foto)

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