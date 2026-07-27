Espana agencias

La U de Chile gana e iguala en puntos a la Católica y ambos persiguen al líder Colo Colo

Guardar
Google icon

Santiago de Chile, 26 jul (EFE).- Universidad de Chile se impuso este domingo por 2-1 ante el Audax Italiano, en el inicio de la segunda vuelta de la liga chilena, y con 27 puntos igualó a Universidad Católica para perseguir al líder Colo Colo, que tiene una ventaja de 12 puntos.

El equipo del técnico argentino Fernando Gago ganó con goles de Eduardo Vargas y Agustín Arce, en su visita al equipo itálico, y sacó provecho del empate de los Cruzados 3-3, el sábado, ante la Serena.

PUBLICIDAD

Los azules alcanzaron a la Católica como escolta, pero se ubican terceros en la tabla, con un triunfo menos en la fecha 16.

En la banca de los itálicos, por su parte, se estrenó el entrenador argentino Patricio Graff, quien regresó a dirigir a Chile desde España donde se encontraba como entrenador asistente en el Deportivo Alavés.

PUBLICIDAD

Colo Colo abrió la jornada el viernes con una victoria por 3-1, de local en el estadio Monumental, ante Deportes Limache para sumar 39 puntos y mantenerse en la cima de la clasificación.

El club albo, que anunció hace dos días la contratación del portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha', es líder desde la sexta jornada disputada en marzo pasado, y solo abandonó el puesto transitoriamente en la décima fecha.

El Cacique, que no disputa competiciones internacionales, espera el arribo a Santiago, el próximo martes, del guardameta africano que fue figura en el Mundial 2026.

Ambos clubes universitarios están en la pelea por disputarle a Colo Colo el título chileno, pero Católica tiene abierto también el frente continental con la lucha en los octavos de final de la Copa Libertadores, en agosto próximo, ante el argentino Estudiantes de La Plata. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Números ganadores del Lototurf de este 26 de julio

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Números ganadores del Lototurf de este 26 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska afirma que los fuegos de Madrid y Ávila evolucionan “despacio” pero de “manera positiva”

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska afirma que los fuegos de Madrid y Ávila evolucionan “despacio” pero de “manera positiva”

Quíntuple Plus: números ganadores del 26 de julio

Loterías y Apuestas del Estado notificó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: números ganadores del 26 de julio

Resultados del Quinigol de este 26 de julio

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Resultados del Quinigol de este 26 de julio

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 26 de julio de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 26 de julio de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

ECONOMÍA

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo