La Policía investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en el río Lérez, en Pontevedra

Pontevedra, 27 jul (EFE).- La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de una mujer cuyo cuerpo sin vida ha aparecido esta madrugada en el río Lérez, en Pontevedra.

El cadáver de la víctima, que según las autoridades tiene entre 70 y 80 años, fue localizado por un particular en las inmediaciones del Puente de los Tirantes.

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Esta persona, tras avistar a la fallecida flotando en el río, alertó al 112 Galicia que, diez minutos después de la medianoche, activó el operativo de rescate.

Los bomberos de Pontevedra lograron recuperar el cuerpo de la mujer y trasladarlo a tierra.

Ya en el pantalán del puente, el personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 desplazado hasta la zona en una ambulancia solo pudo certificar su muerte.

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La mujer, que llevaba un bolso enganchado en el brazo, no portaba ningún tipo de documentación, por lo que de momento se desconoce su identidad o su origen.

Las autoridades sostienen que no consta en la base de datos ninguna desaparición próxima en el tiempo que pudiera coincidir con las características de la víctima.

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En el operativo participaron también agentes de la Policía Local de Pontevedra y efectivos de la agrupación de Protección Civil de Pontevedra. EFE

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