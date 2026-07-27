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Identificadas seis nuevas víctimas de fosas comunes en el Barranco de Víznar (Granada)

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Granada, 27 jul (EFE).- El laboratorio de genética de la Universidad de Granada ha confirmado la identidad de seis nuevos restos humanos de entre los 194 recuperados por el equipo que lleva a cabo la búsqueda de fosas comunes en el Barranco de Víznar (Granada).

Con ellas, son ya 17 el número de personas identificadas que fueron asesinadas y ocultadas en fosas comunes por las fuerzas sublevadas durante el golpe de estado contra la II República en 1936, informa la Universidad de Granada.

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Las seis nuevas identificaciones corresponden, entre otros, a Brígida Pardo López, de 32 años y trabajadora del campo; Francisco Amigo Pla, de 21 años y dependiente; Francisco José Arturo Muñoz Toral, de 23 años y mecánico de autobuses, y Juan de Dios Milán Calvo, de 45 años y trabajador de la Fábrica de Pólvoras del Fargue, en Granada.

Completan el listado José Antonio Calero García, de 41 años, concejal de Hacienda por el PSOE en Fuente Vaqueros y trabajador del campo, y Victoriano Alcantud Cubillas, de 39 años y vinculado a Alsina.

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Los restos de estas víctimas serán entregados a sus familias en un acto que acogerá el Ayuntamiento de Víznar.

Estos nombres se suman a los de Carmela Rodríguez Parra, Francisco Soriano López, José Raya Hurtado, José García Esteban, Juan de Dios Adarve López, Antonio Rosales Ruiz, Eloísa Martín Cantal, Fermín Roldán García, Francisco Ruiz Guiraum, Marcelino Gámiz Garzón y Francisco del Águila Rodríguez.

El laboratorio de genética sigue trabajando en la identificación de los restos encontrados a partir de las muestras de ADN de familiares, por lo que el número de personas identificadas irá incrementándose en el futuro.

Por otra parte, el equipo Universidad y Memoria de la Universidad de Granada, responsable de las exhumaciones en el Barranco de Víznar desde 2021, regresará en septiembre a la localidad para continuar la búsqueda de nuevas fosas comunes.

Hasta el momento, su trabajo ha permitido localizar 29 enterramientos ilegales de los que han recuperado los restos de 194 personas, algunos de ellos menores de edad.

La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Granada, a través de su fiscal delegada, Montserrat Luque Molina, trabaja en la incoación de expedientes de jurisdicción voluntaria que podrían derivar en procedimientos judiciales de carácter civil.

El objetivo es contribuir a la reparación jurídica y simbólica de las víctimas ya identificadas cuando así lo soliciten sus familias. EFE

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