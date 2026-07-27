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FundéuRAE: “no das más de ti”, no “no das más de sí”

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Madrid, 27 jul (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que en la expresión “dar de sí”, habitualmente en la forma “no dar más de sí”, lo adecuado es que el pronombre “sí” varíe en función de la persona: “doy de mí”, “das de ti”.

Sin embargo, son frecuentes en la prensa frases como las siguientes: “En ocasiones, sientes que no das más de sí”, “El agotamiento de no llegar a tiempo es físico, pero también emocional, porque tienes la sensación de que no das más de sí” o “Tener la sensación de que no das más de sí no es algo que te ocurra solo a ti”.

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En el “Diccionario del estudiante” se comprueba que la locución “dar de sí” se emplea con el sentido de ‘tener rendimiento’ y se aplica tanto a cosas como a personas. En este último caso, si el sujeto es una primera o segunda persona del singular, lo apropiado es que se utilice el pronombre reflexivo correspondiente a tal persona, y no mantener la forma “sí”, como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Esta última obra señala que no es común usar tal construcción con una primera persona del plural (“nosotros”) o segunda del plural (“vosotros”).

Por lo tanto, en los ejemplos lo indicado habría sido escribir “En ocasiones, sientes que no das más de ti”, “El agotamiento de no llegar a tiempo es físico, pero también emocional, porque tienes la sensación de que no das más de ti” y “Tener la sensación de que no das más de ti no es algo que te ocurra solo a ti”.

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Lo mismo cabe decir de otras expresiones, como “volver en sí” o “estar fuera de sí”, con las que es conveniente emplear el pronombre correspondiente a la persona (“He vuelto en mí”, “Estás fuera de ti”...).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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