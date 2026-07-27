Espana agencias

Flamengo le descuenta un punto al líder Palmeiras pese a ceder un empate en el Maracaná

Guardar
Google icon

Río de Janeiro, 26 jul (EFE).- Flamengo cedió este domingo un empate 1-1 ante São Paulo en el Maracaná de Río de Janeiro, lo que no le impidió descontarle un punto al líder Palmeiras, que fue derrotado en su casa por 1-2 por el Atlético Mineiro en partidos por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño.

Tras la derrota, el conjunto paulista se mantuvo en el primer lugar de la clasificación, con 44 puntos, seguido del club de Río, que ahora suma 38 unidades en la segunda posición.

PUBLICIDAD

São Paulo y Atlético Mineiro están en la undécima y décimo segunda plaza, respectivamente.

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira dominaron el partido disputado en el estadio Nubank Park y que terminó decidido por la eficacia del Galo.

PUBLICIDAD

Victor Hugo logró el primer tanto en un rebote para el Mineiro en el minuto 53, pero Palmeiras igualó en el 74 con un gol de Felipe Anderson.

Los ánimos de los aficionados se derrumbaron casi de inmediato cuando Igor Gomes definió para el Galo, asistido por el ecuatoriano Alan Minda.

El conjunto paulista insistió hasta el final con dos cabezazos de Murilo y un disparo de Lucas Evangelista que supo defender el portero Everson.

El encuentro entre Flamengo y São Paulo en el Maracaná de Río de Janeiro terminó 1-1 y con polémica en los minutos finales por un gol anulado a Samuel Lino.

Léo Pereira abrió el marcador para los locales al minuto 55 al aprovechar un desvío del chileno Erick Pulgar tras un tiro de esquina, pero São Paulo no tardó mucho en igualar con un cabezazo del argentino Jonathan Calleri.

Flamengo vio llegar la ventaja como caída del cielo al minuto 90 con un tanto de Samuel Lino, pero el sistema semiautomático de la liga, estrenado en esta jornada, detectó posición adelantada de Wallace Yan en la jugada y el gol fue invalidado.

Tanto los dirigidos por Leonardo Jardim como los pupilos de Dorival Júnior tuvieron chance de ampliar en un encuentro dominado por Flamengo: el club de Río con Pulgar, que estrelló un disparo en el travesaño, y el de São Paulo con un gol que fue anulado por fuera de lugar.

En otros partidos de la jornada, Botafogo se impuso por 0-1 en su visita a Cruzeiro; Bahía y Corinthians empataron 1-1, Bragantino y Curitiba igualaron sin goles y Gremio y Fluminense terminaron 1-1.

El sábado, la victoria de Athletico Parananese por 2-0 ante Internacional, terminó beneficiando al Santos de Neymar, que ahora está dos puestos por encima de la zona de descenso, alejándose una casilla más tras su empate 2-2 con el Chapecoense.

Vasco da Gama igualó 1-1 con Mirassol, pero ambos continúan amenazados de caer a la segunda división junto con Remo y Chapecoense. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en España: el estado del tiempo para Málaga este 27 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: el estado del tiempo para Málaga este 27 de julio

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Madrid

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Números ganadores del Lototurf de este 26 de julio

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Números ganadores del Lototurf de este 26 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska afirma que los fuegos de Madrid y Ávila evolucionan “despacio” pero de “manera positiva”

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska afirma que los fuegos de Madrid y Ávila evolucionan “despacio” pero de “manera positiva”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

ECONOMÍA

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo