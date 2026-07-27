Flamengo le descuenta un punto al líder Palmeiras pese a ceder un empate en el Maracaná

Río de Janeiro, 26 jul (EFE).- Flamengo cedió este domingo un empate 1-1 ante São Paulo en el Maracaná de Río de Janeiro, lo que no le impidió descontarle un punto al líder Palmeiras, que fue derrotado en su casa por 1-2 por el Atlético Mineiro en partidos por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño.

Tras la derrota, el conjunto paulista se mantuvo en el primer lugar de la clasificación, con 44 puntos, seguido del club de Río, que ahora suma 38 unidades en la segunda posición.

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São Paulo y Atlético Mineiro están en la undécima y décimo segunda plaza, respectivamente.

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira dominaron el partido disputado en el estadio Nubank Park y que terminó decidido por la eficacia del Galo.

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Victor Hugo logró el primer tanto en un rebote para el Mineiro en el minuto 53, pero Palmeiras igualó en el 74 con un gol de Felipe Anderson.

Los ánimos de los aficionados se derrumbaron casi de inmediato cuando Igor Gomes definió para el Galo, asistido por el ecuatoriano Alan Minda.

El conjunto paulista insistió hasta el final con dos cabezazos de Murilo y un disparo de Lucas Evangelista que supo defender el portero Everson.

El encuentro entre Flamengo y São Paulo en el Maracaná de Río de Janeiro terminó 1-1 y con polémica en los minutos finales por un gol anulado a Samuel Lino.

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Léo Pereira abrió el marcador para los locales al minuto 55 al aprovechar un desvío del chileno Erick Pulgar tras un tiro de esquina, pero São Paulo no tardó mucho en igualar con un cabezazo del argentino Jonathan Calleri.

Flamengo vio llegar la ventaja como caída del cielo al minuto 90 con un tanto de Samuel Lino, pero el sistema semiautomático de la liga, estrenado en esta jornada, detectó posición adelantada de Wallace Yan en la jugada y el gol fue invalidado.

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Tanto los dirigidos por Leonardo Jardim como los pupilos de Dorival Júnior tuvieron chance de ampliar en un encuentro dominado por Flamengo: el club de Río con Pulgar, que estrelló un disparo en el travesaño, y el de São Paulo con un gol que fue anulado por fuera de lugar.

En otros partidos de la jornada, Botafogo se impuso por 0-1 en su visita a Cruzeiro; Bahía y Corinthians empataron 1-1, Bragantino y Curitiba igualaron sin goles y Gremio y Fluminense terminaron 1-1.

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El sábado, la victoria de Athletico Parananese por 2-0 ante Internacional, terminó beneficiando al Santos de Neymar, que ahora está dos puestos por encima de la zona de descenso, alejándose una casilla más tras su empate 2-2 con el Chapecoense.

Vasco da Gama igualó 1-1 con Mirassol, pero ambos continúan amenazados de caer a la segunda división junto con Remo y Chapecoense. EFE