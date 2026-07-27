El TSXG rebaja a 8 años de cárcel la condena a un hombre por agredir sexualmente y lesionar a su expareja en Ourense

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rebaja de 12 años y nueve meses que impuso la Audiencia Provincial de Ourense a 8 años de cárcel a un hombre que agredió sexualmente y lesionó a su expareja en Ourense en abril de 2024. En este caso la hija de la víctima motivó la investigación tras alertar a una profesora de su colegio de que había escuchado a ambos discutir.

La Sala basa esta rebaja en que el acusado presentaba "una perturbación grave" por un trastorno de la personalidad tipo Cluster, ya que la Audiencia de Ourense solo consideraba "leve" esa afectación. Por lo demás, ratifica el resto de la sentencia. Contra este fallo cabe recurso.

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Así, se avala la "convicción" con respecto al testimonio de la perjudicada, alegando que es "claro, reiterado, concluyente y digno de crédito", ya que esta "en todo momento ha relatado el ataque sexual que sufrió" a través de un "relato verosímil, creíble y que aparece corroborado por las pruebas documental, pericial y testifical" practicadas en el juicio celebrado el pasado 5 de febrero de 2026.

En este sentido, los magistrados valoraron como probado que la perjudicada fue víctima de una agresión sexual y señaló que el agresor "atentó contra la libertad sexual" de esta, "a la que abordó de forma violenta" y "en contra de su voluntad procuró satisfacer su apetito lúbrico".

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En este sentido, la Sala decretó que no podrá acercarse a la víctima durante varios años y el pago de una indemnización de 7.400 euros a su expareja por daños y perjuicios derivados de las lesiones, así como por daños morales.

LOS HECHOS PROBADOS

Tal y como se relata en la sentencia, el condenado --con antecedentes penales-- mantuvo una relación sentimental con la víctima desde finales de diciembre de 2023, llegando ambos a convivir en el mismo domicilio a partir de enero de 2024, en compañía de la hija de la víctima.

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Cerca de las 23.00 horas del 13 de abril de 2024, ambos comenzaron a discutir en su domicilio --en el que también se hallaba despierta la menor, en otra habitación-- "por celos de él", después de que este le reprochase que ella "tuviera relaciones con otros hombres". La perjudicada le manifestó entonces al penado su intención de poner fin a la relación. Durante esa discusión, el sentenciado amenazó con tirarse por la ventana, provocando la intervención policial.

Sin embargo, al quedarse solos de nuevo, el condenado, "con ánimo de atentar contra la integridad física" de la víctima, la empujó "fuertemente" contra la cama de la habitación de invitados, diciéndole "aquí tienes que dormir puta zorra" y agarrándola con las dos manos por el cuello asfixiándola.

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Asimismo, la zarandeó por los hombros y los brazos mientras le reiteraba "puta zorra" y la apretó con las manos en las mejillas, para continuar empujándola hacia el interior del baño, provocando que ella se golpeara primero la espalda contra la puerta del baño y luego la cabeza y la cadera contra la bañera. Dentro, la obligó a ducharse y, porteriormente, a seguirlo hasta la cama del dormitorio común, "desnuda y mojada", en donde "le introdujo los dedos en la vagina pese al rechazo expreso de aquella".