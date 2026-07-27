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Dolores Fonzi, galardonada con el Faro Dos Orillas del Festival de Cine de Santander

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Santander, 27 jul (EFE).- La actriz, directora y guionista argentina Dolores Fonzi recibirá el Faro Dos Orillas de la décima edición del Festival de Cine de Santander, organizado por Morena Films y el Centro Botín.

Se trata de un galardón que reconoce el trabajo de cineastas cuyas trayectorias profesionales han contribuido a tender puentes entre España e Iberoamérica reforzando así la vocación iberoamericana de este festival, cuya décima edición se celebrará entre el 11 y el 17 de septiembre.

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El año pasado, la distinción recayó en el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart y, en anteriores ocasiones, lo han recibido profesionales como Diego Peretti, Maribel Verdú o Álvaro Brechner, por su contribución al intercambio cultural y creativo entre las dos orillas del Atlántico a través del cine.

La directora del festival, Julia Olmo, considera en un comunicado que Dolores Fonzi encarna plenamente el espíritu del Faro Dos Orillas gracias a una carrera "sólida, diversa y de gran proyección internacional", desarrollada a través de obras que han trascendido fronteras y conectado a públicos de España e Iberoamérica.

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Su proyecto más reciente es 'Belén', ganador de un Goya a la mejor película iberoamericana.

Se trata de un drama judicial inspirado en un caso real sobre derechos reproductivos en Argentina en el que, además de interpretar a la abogada Soledad Deza, Fonzi también ha dirigido la película y coescrito el guion junto con Laura Paredes.

Antes, en 2023, protagonizó y se estrenó como directora con 'Blondi', convertida en uno de los largometrajes argentinos más premiados de los últimos años, con dos premios Cóndor de Plata y otros dos Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, entre otros.

Actriz de referencia del cine argentino contemporáneo, Dolores Fonzi ha participado en películas y producciones de gran relevancia artística y social, colaborando con cineastas que han marcado la evolución del cine iberoamericano.

Su trabajo, destacan desde la dirección del festival, "se caracteriza por la profundidad de sus interpretaciones, la valentía en la elección de personajes y un firme compromiso con historias que exploran la identidad, la memoria y la realidad de nuestras sociedades".

Consideran además que su creciente presencia en proyectos de alcance internacional ha contribuido a “ampliar la visibilidad del talento iberoamericano, convirtiéndola en una destacada embajadora del cine en español".

Tras conocer que había sido galardonada con el Faro Dos Orillas del Festival de Cine de Santander, Dolores Fonzi ha afirmado sentirse muy honrada, indica el festival en el comunicado.

"A lo largo de mi carrera siempre sentí que mis trabajos como actriz y especialmente ahora como directora dialogan de una manera muy contundente a los dos lados del Atlántico. Esa familiaridad y calidez con las que se han recibido mis historias en este país no hacen más que estimular mi trabajo, que es hacer cine en español", ha afirmado.

Y ha añadido que "a lo largo de las décadas trabajando en esta profesión he sentido que las distancias entre ambas orillas son solamente medidas por kilómetros, mientras que la empatía, la amistad y el arte no han hecho otra cosa que acortarlas".EFE

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