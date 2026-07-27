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Deportivo Cali apuesta por el delantero colombiano Carlos Bacca para unirse a su plantel

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Bogotá, 27 jul (EFE).- El Deportivo Cali anunció este lunes que alcanzó un acuerdo con el delantero colombiano Carlos Bacca para su incorporación al plantel profesional masculino, una operación que aún depende de la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación y el cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes.

"Deportivo Cali informa que se llegó a un principio de acuerdo con el delantero colombiano Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino", informó el club en un comunicado, aunque aclaró que la contratación solo se hará oficial una vez concluya el proceso médico, relevante tras una lesión en el tendón de Aquiles que sufrió a mediados del pasado año y que lo mantuvo fuera de la cancha por casi nueve meses.

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El atacante de 39 años llega tras finalizar su vínculo con Junior de Barranquilla, equipo con el que conquistó varios títulos de la Liga colombiana y del que es uno de los máximos goleadores de su historia.

En los últimos meses, su continuidad estuvo rodeada de incertidumbre, pues el delantero manifestó públicamente que no había alcanzado un acuerdo para renovar su contrato y que estaba dispuesto a continuar su carrera en otro club.

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Bacca, oriundo de Barranquilla, abrirá así una nueva etapa en el fútbol colombiano después de una destacada trayectoria internacional que lo llevó a militar en el Brujas (Bélgica), el Sevilla (España), con el que conquistó dos títulos consecutivos de la Liga Europa, y posteriormente en otros como el AC Milan y el Villarreal (España), antes de regresar al Junior en 2022.

Con la selección colombiana disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de varias ediciones de la Copa América, y figura entre los máximos goleadores colombianos en el fútbol internacional. EFE

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