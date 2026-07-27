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Concedidos 202,7 millones de euros a ayudas para proyectos de desarrollo experimental

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Madrid, 27 jul (EFE).- El Ministerio de Ciencia ha publicado la resolución de la convocatoria 2025 de 202,7 millones de euros de ayudas para proyectos de colaboración público-privada para el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y la creación de nuevos productos y servicios innovadores.

Esta convocatoria financia proyectos de desarrollo experimental, de una duración de tres años, en colaboración entre centros de investigación, universidades, organismos públicos de investigación y empresas.

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En total se han preconcedido 202,7 millones de euros para 166 proyectos de colaboración público-privada, en los que participan 490 centros de 333 entidades diferentes. De este importe, 102,9 millones de euros son en forma de préstamo y 99,8 millones de euros corresponden a subvenciones.

La mayor parte de las ayudas (215) estarán destinadas a empresas, seguidas de fundaciones, asociaciones y consorcios (150); universidades (98) y órganos o centros de I+D públicos (27), informa el Ministerio.

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El área de biomedicina lidera la convocatoria con 128 proyectos, seguida de tecnologías de la información y de las comunicaciones, con 80 proyectos; producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad, con 60; ciencias agrarias y agroalimentarias, 50; ciencias y tecnologías de materiales, 45; energía y transporte, 41; biociencias y biotecnología, 24, entre otros.

Respecto a la financiación, las inversiones se han destinado sobre todo en proyectos en Cataluña (64,4 millones de euros) y la Comunidad de Madrid, con 45,3 millones de euros.

Le siguen Galicia, con 22,3 millones de euros; el País Vasco, con 16,7 millones de euros; la Comunidad Valenciana, con 14,4 millones, y Andalucía con 12,9 millones de euros.

En cuanto a la distribución territorial, Cataluña encabeza la lista con 135 ayudas, seguida de la Comunidad de Madrid con 101, Galicia con 49, la Comunidad Valenciana con 46, el País Vasco, con 41, y Andalucía con 40.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha destacado que “la apuesta del Gobierno de España por la ciencia, el conocimiento y la innovación de la mano de las empresas fortalece la capacidad de nuestro país para construir su futuro”. EFE

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