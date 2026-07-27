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Acceso y coste de la vivienda y la sanidad se perciben como principales problemas actuales en Andalucía según el Centra

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El acceso y precio de la vivienda, la sanidad y la falta de trabajo, el paro, se sitúan como los principales problemas que existen actualmente en Andalucía, según se desprende de una nueva edición del Barómetro Andaluz que ha publicado este lunes, 27 de julio, la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Se trata del primer barómetro ordinario que publica la Fundación Centra tras las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, que, de manera excepcional, en esta ocasión no recoge datos de estimación de voto precisamente por la cercanía de dichos comicios, y que es resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía entre los pasados días 19 de junio y el 2 de julio, según se detalla en su ficha técnica, consultada por Europa Press.

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En concreto, el 22,2% de los encuestados señalan el acceso y precio de la vivienda como el principal problema que existe actualmente en Andalucía, seguido por la sanidad, por la que se decanta el 14,3%, y por el paro, mencionado por el 13,7% como el problema más destacado de la actualidad en Andalucía.

Por detrás de estos tres problemas aparecen la "insatisfacción con la política, desconfianza y corrupción" (9%), el "funcionamiento de la economía" (4,1%) y los "precios elevados, inflación y pérdida de poder adquisitivo" (4,1%).

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A la pregunta de "qué partido político cree que puede dar una mejor respuesta" a esos problemas, un 26,7% responde que el PP, por un 16,5% que señala a Adelante Andalucía, y un 12,3% que se decanta por el PSOE en este estudio.

De igual modo, el "acceso y precio de la vivienda" es el "principal problema que existe actualmente en España" para un 27,6% de los encuestados, por delante de la "insatisfacción con la política, desconfianza y corrupción" (21%) y el paro (10%), según el mismo barómetro.

Para un 21,5% de los encuestados, el PP es el partido que cree que "puede dar una mejor respuesta" a esos problemas en España, seguido por el PSOE (13,8%) y Vox (11%).

SITUACIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, el barómetro también pregunta a los encuestados por su "economía personal", y al respecto apunta que un 63% la considera "muy buena" (18,4%) o "buena" (44,6%), mientras que un 18,3% cree que es "mala" (12,7%) o "muy mala" (5,6%).

Además, un 55,8% de los encuestados cree que su situación económica personal es ahora "igual" que hace un año, mientras que un 25,5% la ve "peor", y un 52,8% augura que "se quedará igual" dentro de un año, mientras que un 23,1% piensa que "mejorará".

Por otro lado, un 27,2% de los encuestados augura que la economía andaluza irá "mejor" en los próximos meses respecto al conjunto de España, mientras que un 26,6% piensa que irá "peor".

De periodicidad trimestral, el Barómetro Andaluz es auditado externamente por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía, que "acredita el cumplimiento de los máximos estándares de calidad en cuanto a su dirección científica y a la integridad, validez y calidad de sus resultados", según destacan desde la propia Fundación Centra.

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