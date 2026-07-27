52 carreteras continúan cortadas por los incendios forestales en España

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- Un total de 52 tramos de carretera permanecen cortados al tráfico a las 01:00 horas de este martes por los incendios forestales en España, repartidos en las provincias de Ávila (18 tramos locales), Madrid (16 tramos locales), Castellón (8 vías) y Toledo (6 tramos locales), además de 4 vías interprovinciales.

Entre las carreteras cortadas figuran las vías interprovinciales N-403 (que une Toledo con Ávila y con Madrid), M-540 (que une Madrid y Toledo) y M-539 (que une Madrid y Ávila), según los datos registrados a las 01:00 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

PUBLICIDAD

En la provincia de Ávila se encuentran afectadas la AV-502 entre Navalperal de Pinares y La Atalaya; la AV-503 entre San Bartolomé de Pinares y Cebreros; la AV-504 entre Cebreros y Poblado de Burguillo; la AV-512 entre Cebreros y El Tiemblo; la AV-561 en El Hoyo de Pinares; la AV-562 entre Cebreros y El Quexigal; la AV-901 entre Burgohondo y Casavieja; la AV-902 entre Burgohondo y El Quejigo; y la AV-902 entre Navaluenga y La Rinconada.

Asimismo, en la provincia abulense están cortadas la AV-904 entre La Atalaya y Cerro Guisando; la AV-P-308 entre Peguerinos y Las Navas del Marqués; la AV-P-310 en Hoyo de la Guija; la AV-P-703 entre Sotillo de la Adrada y Casillas; la AV-P-705 entre Mijares y Gavilanes; la CL-501 entre Casavieja y Santa María del Tiétar; la CL-505 entre Navalperal de Pinares y La Estación; la CL-505 en Las Navas del Marqués y la N-403 entre La Atalaya y Las Cruceras.

PUBLICIDAD

En la provincia de Madrid son la M-501 entre Colmenar del Arroyo y Venta del Cojo; la M-505 entre Robledondo y Valdemaqueda; la M-507 entre Aldea del Fresno y Venta del Cojo; la M-510 entre Valdemorillo y Dehesa de Hernán Vicente; la M-512 entre Robledondo y Navas del Rey; la M-521 entre Quijorna y Navalagamella; la M-531 entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela; la M-533 entre El Alcor y Zarzalejo; la M-535 entre La Cereda y Santa María de la Alameda; la M-537 en Robledo de Chavela y la M-538 entre Santa María de la Alameda y La Paradilla.

También en Madrid se mantienen cerradas la M-541 entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias; la M-548 entre Cenicientos y Encinar de la Parra; la M-855 entre Navas del Rey y La Rocha; la M-957 entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid; y la N-403 en San Martín de Valdeiglesias.

PUBLICIDAD

Están también cortadas las vías interprovinciales M-540, entre la localidad madrileña de Villa del Prado y la urbanización Cruz Verde (Toledo), y la M-539 entre Robledo de Chavela (Madrid) y El Quexigal (Ávila).

En la provincia de Toledo descienden de 14 a 6 las carreteras afectadas. Todavía permanecen cortadas la CM-5006 entre Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar; la CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar; la CM-543 entre Escalona y Paredes de Escalona; la TO-1385 entre Almendral de la Cañada y Sartajada; la TO-1451 entre Escalona y Paredes de Escalona y la TO-1560 en Almorox.

PUBLICIDAD

Entre las provincias de Toledo y Ávila está cortada la N-403 entre Parque Romillo y La Atalaya, y entre las provincias de Toledo y Madrid la N-403 entre Almorox y San Martín de Valdeiglesias.

En la provincia de Castellón continúan cerradas la CV-200 entre Almedíjar y Aín; la CV-203 entre Ayódar y Caudiel; la CV-205 entre Tales y Fuentes de Ayódar; la CV-215 entre Algimia de Almonacid y Alcudia de Veo; la CV-219 entre Chóvar y Eslida; la CV-223 entre Nules y Onda; la CV-2261 en La Vall d'Uixó y la CV-230 entre Azuébar y La Vall d'Uixó. EFE

PUBLICIDAD