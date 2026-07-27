400 efectivos trabajarán esta noche en la contención del fuego en el pantano de San Juan

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Madrid, 27 jul (EFE).- Más de 400 efectivos trabajarán durante la noche para hacer frente al avance del incendio al norte del pantano de San Juan, al oeste de Madrid, a fin de intentar contenerlo aprovechando las condiciones climatológicas de las próximas horas.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al término de la reunión nocturna del CECOPI.

"Después de un día muy complejo en el que se ha trabajado con mucha intensidad, hemos obtenido buenos resultados", ha explicado el delegado, quien ha subrayado que toda la atención y preocupación ahora se encuentra en la evolución del incendio en el norte del pantano de San Juan.

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Gracias al trabajo de los medios aéreos y terrestres, la línea de avance de ese incendio se encuentra "ralentizado", según Martín, quien añadió que a lo largo de la noche se va a intentar contener y extinguir esa línea de avance del incendio hacia Valdemaqueda.

"Con ello tendríamos un magnífico resultado, que nos abriría la expectativa a un cambio de situación en el día de mañana martes", jornada en la que las autoridades se plantearan el cambio de situación de restricciones de algunas poblaciones "si la noche va bien", ha matizado.

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El delegado del Gobierno en Madrid ha reiterado a la población que sigan las indicaciones de los servicios de emergencias para evitar que se pongan en riego las personas. EFE