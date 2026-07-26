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La Real Sociedad y el Facsa-Playas reinan en la velocidad por equipos

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Málaga, 26 jul (EFE).- Los relevos pusieron el broche al Campeonato de España de atletismo de Málaga con cuatro finales de gran nivel, en las que la Real Sociedad, el Facsa-Playas de Castellón y el Atletismo Intec-Zoiti se repartieron los títulos nacionales. Además, el Unicaja Jaén Paraíso Interior volvió a situarse entre los mejores clubes del país con una medalla de plata en el 4x100 masculino y una cuarta plaza en la prueba femenina.

La Real Sociedad conquistó el oro en el 4x100 masculino con un tiempo de 39.85 segundos gracias al cuarteto formado por Oihan Trecet, Joseba Larrauri, Ibai Serrano y Daniel Banko. El conjunto vasco superó al Unicaja Jaén Paraíso Interior, que obtuvo la medalla de plata con 40.05, mientras que el CAPEX completó el podio con 40.40.

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En la competición femenina de 4x100, el Facsa-Playas de Castellón se proclamó campeón de España con un registro de 44.99 segundos. El Diputación Valencia fue segundo con 45.17 y el AA Catalunya terminó tercero con 45.51. El Unicaja Jaén Paraíso Interior concluyó en la cuarta posición con una marca de 45.87.

El Atletismo Intec-Zoiti se adjudicó el título del 4x400 masculino con un nuevo récord de los campeonatos de 3:05.73. El Facsa-Playas de Castellón logró la plata con 3:06.37 y el CAPEX obtuvo el bronce con 3:07.30 tras una prueba de enorme intensidad.

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El último oro del campeonato fue para el Facsa-Playas de Castellón en el 4x400 femenino. El equipo integrado por Anita Itohan Enaruna, Andrea Rodríguez, María March y Carmen Avilés estableció un nuevo récord de los campeonatos con 3:33.32. El Trops-Cueva de Nerja fue segundo con 3:36.04 y el Atletismo San Sebastián completó el podio con un tiempo de 3:40.25. La jornada confirmó el gran nivel de los relevos españoles y puso el cierre a un intenso fin de semana de competición en Málaga. EFE

jmd/asc

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