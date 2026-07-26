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Jaime Guerra vuela hasta los 8,14 metros y recupera el trono nacional de longitud

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Málaga, 26 jul (EFE).- El catalán Jaime Guerra se proclamó campeón de España de salto de longitud tras imponerse con un mejor intento de 8,14 metros en una de las finales de mayor nivel de los Campeonatos de España disputados en Málaga, con cuatro atletas por encima de la barrera de los ocho metros.

El saltador del Cornellà Atlètic confirmó su excelente estado de forma en un concurso de enorme exigencia, en el que necesitó superar a algunos de los mejores especialistas nacionales para regresar a lo más alto del podio. Guerra encontró su mejor salto en 8,14 metros, un registro que resultó inalcanzable para el resto de participantes.

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La medalla de plata fue para el veterano Eusebio Cáceres, del Centre Esportiu Colivenc, que alcanzó 8,11 metros y volvió a demostrar su competitividad al máximo nivel. El bronce correspondió a Lester Lescay, del Facsa-Playas de Castellón, con un salto de 8,05 metros, mientras que Héctor Santos, del FC Barcelona, concluyó cuarto con 8,00 metros.

El concurso dejó patente el extraordinario momento que atraviesa la longitud española. Cuatro atletas superaron los ocho metros, una circunstancia poco habitual en un Campeonato de España y que refleja la elevada competitividad de la prueba. La igualdad se mantuvo durante todo el concurso y obligó a los favoritos a ofrecer su mejor versión para luchar por las medallas.

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La victoria de Jaime Guerra confirma al catalán como una de las grandes referencias nacionales de la especialidad y pone de manifiesto el excelente nivel de una disciplina que continúa creciendo y que afronta con ambición los próximos compromisos internacionales. EFE

jmd/asc

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