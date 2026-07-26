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Hoy será noticia. Lunes, 27 de julio

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INCENDIOS FORESTALES

Siguen los trabajos para controlar los incendios de Ávila, Madrid y Castellón

Madrid (EFE).- Los megaincendios de Ávila -el mayor de España desde que hay registros- y Madrid, así como el fuego descontrolado en Castellón, han arrasado ya decenas de miles de hectáreas y en su extinción trabajan sin descanso medios aéreos y terrestres pendientes de la evolución del viento y de la situación de las temperaturas.

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Hoy lunes se va a reabrir el campin del El Escorial que fue evacuado con 4.500 personas por la gravedad de los incendios y los ancianos de la residencia de San Martín de Valdeiglesias trasladados a un colegio podrán volver al centro asistencial, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

INCENDIOS FORESTALES

Pedro Sánchez viajará este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó

València (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) que lleva más de 4.300 hectáreas quemadas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas de casi una veintena de municipios, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

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Sánchez acudirá a las 12:15 horas al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en La Vall d'Uixó, donde se reunirá con los equipos desplegados para la extinción del incendio y posteriormente realizará una declaración institucional ante los medios de comunicación. El jefe del Ejecutivo estará acompañado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

INSTITUTO CERVANTES

La reina inaugurará en Jerez el encuentro anual de los directores del Instituto Cervantes

Madrid (EFE).- La reina Letizia preside este lunes en Jerez de la Frontera (Cádiz) la inauguración de la reunión anual de directores del Instituto Cervantes, a la que asistirán cerca de un centenar de responsables de centros y el equipo directivo de la institución dedicada a la promoción internacional de la lengua y la cultura de España.

Un encuentro que tendrá sesiones de trabajo, mesas redondas y conferencias y a cuya inauguración en los Museos de la Atalaya de Jerez asistirá además de la reina, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados. Durante los tres días de trabajo, los directivos del Cervantes analizarán el trabajo que desarrolla este instituto para promocionar la lengua española y la cultura en español en todo el mundo.

UIMP PROGRAMACIÓN

La UIMP inviste este lunes a Peridis doctor honoris causa en Santander

Santander (EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander investirá este lunes al dibujante y escritor José María Pérez González 'Peridis' como doctor honoris causa, en el arranque de una semana en la que contará con la presencia del presidente del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), José Félix Tezanos, y de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

La laudatio en la investidura del nuevo doctor honoris causa correrá a cargo de la catedrática de Historia Antigua y vicerrectora de Coordinación y Comunicación de la Universidad de Cantabria, Mar Marcos Sánchez, según ha informado la UIMP en un comunicado.

EL TIEMPO

La semana arranca con sol y más calor, que irá a más en casi toda España

Madrid (EFE).- La última semana de julio arranca con cielos despejados en la mayor parte de España, salvo en el área cantábrica y el alto Ebro, y con un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, que dejará valores de hasta 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, en un episodio de calor que irá a más durante la semana.

Según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet), el lunes dejará cielos despejados en general con algunos intervalos nubosos en el Estrecho y norte de Canarias, así como en el nordeste de Cataluña y Baleares y posibilidad de algún chubasco en el litoral catalán y en el norte de las Baleares. Posibles bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular y litorales occidentales de Alborán.

EFE

fp

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