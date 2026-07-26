Hoy se reabrirá el campin de El Escorial evacuado y volverán ancianos a una residencia

Madrid, 26 jul (EFE).- Hoy lunes se va a reabrir el campin del El Escorial que fue evacuado con 4.500 personas por la gravedad de los incendios y los ancianos de la residencia de San Martín de Valdeiglesias trasladados a un colegio podrán volver al centro asistencial, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Al término de la última reunión del CECOPI, también se ha anunciado que este lunes se va a permitir durante una franja horaria todavía sin determinar que los ganaderos de las zonas afectadas puedan acceder a sus instalaciones para alimentar a los animales en condiciones de seguridad.

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Serán los alcaldes de los municipios afectados los que comunicarán los horarios que se acuerden, según el delegado del Gobierno.

Estas medidas han sido adoptadas este domingo por la noche por la dirección operativa de la emergencia, que no ha concretado los horarios en que se producirán todos los retornos, que se anunciarán a lo largo del día.

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Además, este lunes se restablecerá el servicio de autobuses interurbanos entre Villamanta y Madrid para que las personas afectadas que lo necesiten puedan desplazarse a sus trabajos.

"Esta noche tenemos buenas previsiones para seguir trabajando, enfriando, conteniendo, apagando y prevemos que en el día de mañana, aunque suben las temperaturas, también se van a dar buenas condiciones para tratar de vencer a este incendio", ha afirmado el delegado del Gobierno.

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Francisco Martín ha insistido en pedir a la población prudencia, responsabilidad y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia.

"Seguimos trabajando, la previsión para esta noche es buena y mañana vamos a seguir avanzando, pero las condiciones son complejas, el fuego es intenso", ha concluido. EFE

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