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Cargas policiales con heridos tras la marcha en Palma contra la masificación turística

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Palma, 26 jul (EFE).- La Policía Nacional ha cargado contra algunos manifestantes tras la marcha contra la masificación turística celebrada este domingo en Palma en una intervención que ha causado lesiones atendidas por los servicios sanitarios a 8 personas, 2 de las cuales han sido trasladadas a un centro hospitalario con heridas leves.

Los hechos se han producido alrededor de las 22:00 horas en la zona entre la calle Antoni Maura y el Passeig Sagrera, y uno de los heridos ha sido un fotógrafo que ha recibido un golpe en la cabeza por parte de un policía, según recogen varios vídeos.

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Las cargas policiales se han producido después de la manifestación, que este domingo ha sacado decenas de miles de personas a las calles de Palma para pedir el decrecimiento "ineludible" en el número de personas en una isla de Mallorca en la que ya "no caben más turistas".

El SAMU 061 ha informado de que la Policía Local y manifestantes han avisado a los servicios de emergencia de varios heridos.

Entre los testigos estaba el diputado de Més per Mallorca en el Congreso Vicenç Vidal, que ha compartido en la red social X un vídeo de las cargas policiales y ha exigido al Delegado del Gobierno, Alonso Rodríguez, que dimita. "El PSIB-PSOE está permitiendo esto", ha denunciado.

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Ni la Delegación del Gobierno ni la Policía Nacional habían confirmado a medianoche si se llevado a cabo producido detenciones durante los incidentes. EFE

(Foto) (Vídeo)

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