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Argelia derrota a Senegal y Marruecos golea a Kenia en la inauguración de la CAN femenina

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Rabat, 26 jul (EFE).- La selección argelina inauguró este domingo la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones Femenina (WAFCON), que se celebra en Marruecos, con una victoria por 2-0 sobre Senegal, mientras que el país anfitrión abrió su participación con un triunfo contundente por 4-0 ante Kenia.

En el encuentro inaugural, Argelia se adelantó, en el Estadio Olímpico de Rabat, gracias a un gol de Marine Dafeur en el minuto 42 y sentenció ya en el tramo final con un tanto de Mélissa Bethi en el 88, resultado que deja a las argelinas con tres puntos y a Senegal sin estrenar puntuación.

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Por su parte, las Leonas del Atlas dejaron el partido -que jugaron en el estadio Moulay Hassan de Rabat- encarrilado en la primera mitad con un 3-0. Sakina Ouzraoui Diki abrió el marcador en el minuto 19, Maryame Atiq firmó el segundo en el 28 y Ibtissam Jraïdi añadió el tercero en el 32.

Jraïdi materializó su doblete nada más comenzar la segunda mitad, en el minuto 47, estableciendo el 4-0 definitivo.

Con estos resultados, Marruecos lidera el Grupo A por diferencia de goles, seguido por Argelia con los mismos tres puntos. Senegal y Kenia ocupan la tercera y cuarta plaza, respectivamente, sin puntos en su casillero.

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Marruecos y Argelia se enfrentarán el próximo jueves en la segunda jornada del grupo A, en un duelo clave para afianzar sus opciones de clasificación a la siguiente fase.

Tras estos encuentros del grupo A, la jornada continuará este lunes con dos nuevos partidos de la fase de grupos -el B-, con los enfrentamientos Sudáfrica–Tanzania y Costa de Marfil–Burkina Faso.

En esta edición de la WAFCON participan por primera vez 16 selecciones nacionales, repartidas en cuatro grupos de cuatro equipos. EFE

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