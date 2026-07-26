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0-3. Canadá golea a Panamá con una gran actuación del centrocampista Emrick Fotsing

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Puebla (México), 26 jul (EFE).- Un doblete del centrocampista del Vancouver FC Emrick Fotsing y otro tanto de Liam Mackenzie, del Vancouver Whitecaps FC, le bastaron a Canadá para ganarle por 0-3 a Panamá en partido del torneo Preolímpico de la Concacaf que se realiza en Puebla (México).

Ambos equipos forman parte del grupo C del Campeonato sub'20 de la Concacaf que tiene en disputa boletos para los Juegos Olímpicos 2028 y el Mundial de la categoría en 2027.

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Canadá se hizo con el control del partido desde el inicio gracias a la velocidad de sus delanteros Owen Graham-Roache y Marius Aiyenero.

La presión del equipo norteamericano dio frutos al minuto nueve en un tiro de esquina desde la derecha que remató contundente con la cabeza Fotsing para vencer a Alberto Ruiz y marcar el 0-1.

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Al 14, aún tocado por la desventaja, los panameños alargaron su desconcentración en defensa con una falta de Oliver Campos dentro del área que el árbitro castigo con penalti, que cobró perfecto Liam Mackenzie para el 0-2.

En el tiempo agregado del primer tiempo Campos recibió una segunda amonestación, que le costó la expulsión, por una zancadilla sobre Aiyenero.

En la segunda mitad Panamá tuvo algunos tímidos intentos de ir al frente, mismos que fueron controlados por el rival.

Canadá selló el 0-3 con remate de Fotsing dentro del área chica en tiempo agregado.

- Ficha técnica:

0. Panamá: Alberto Ruiz; Anthony Ramos, Oliver Campos, Josué Wood, Shayron Stewart; Robben Benítez, Klissman de Gracia, Moisés Richards (C. Rodríguez, m.46), Ernesto Gómez; Gerson Gordón (R. Graham, m.64), Raheen Cuello (E. González, m.64).

Seleccionador: Mike Strump.

3. Canadá: Nathaniel Abraham; Clovis Archange, Félix Samson, Sergei Kozlovskiy, Zayne Bruno (M. Vogele, m.60); Dylan Judelson, Emrick Fotsing, Liam Mackenzie (T. Fortier, m.61), Antone Bossenberry (L. Lima, m.46); Owen Graham-Roache, Marius Aiyenero (R. Chukwu, m.80).

Seleccionador: Jesse Marsch.

Goles: 0-1, m.9: E. Fotsing. 0-2, m.14: L. Mackenzie. 0-3, m.95: E. Fotsing.

Arbitro: Ismael López, de México. Amonestó a L. Mackenzie de Canadá; por Panamá amonestó a K. De Gracia y a O. Campos de Panamá, quien luego fue expulsado por una segunda amarilla.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo C del Campeonato sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, disputado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla.EFE

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