Santiago ilumina su noche con los fuegos del Apóstol y las ilusiones ópticas del Obradoiro

Santiago de Compostela, 24 jul (EFE).- Santiago ha iluminado su noche con los fuegos del Apóstol, uno de los principales atractivos de estas fiestas, y las ilusiones ópticas en la Plaza del Obradoiro que han seguido al despliegue pirotécnico y han sido muy celebradas.

Después de las bombas de palenque que han podido verse desde la Alameda, el parque de Carlomagno y la Ciudad de la Cultura, la cita estaba ante la fachada del Pazo de Raxoi, donde a medianoche se ha desarrollado el primer pase de una novedosa experiencia inmersiva.

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Son nueve los minutos de narración y las escenas que juegan con la arquitectura de este edificio van una seguida de otra, pues se van recreando construcciones y derrumbando. La naturaleza irrumpe con fuerza y también el mundo Lego, algo que va a encantar a sus muchos fans.

El cierre lo ponen unos logrados fuegos artificiales virtuales.

Las proyecciones que este 24 se han mantenido hasta las dos de la madrugada podrán verse también las noches de este sábado y domingo, en horario nocturno, de once a una. Antes de los efectos lumínicos hay un necesario apagón y aparece un cronómetro que busca alimentar las expectativas. EFE

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