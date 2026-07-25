Cerro Porteño tropieza ante Trinidad en el arranque del fútbol paraguayo

Asunción, 24 jul (EFE).- Cerro Porteño cayó este viernes por 1-2 ante Sportivo Trinidense en el comienzo del Torneo Clausura del fútbol paraguayo, que esta jornada también vio el triunfo de 2 de Mayo por 1-0 sobre Rubio Ñu gracias al gol del atacante Matías Cáceres.

No era el estreno que esperaba el Ciclón de Barrio Obrero, que jugó en casa y apenas a los 4 minutos se puso en ventaja después de que el debutante Iván Ramírez anotará tras recibir un pase profundo del mediocampista César Bobadilla.

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Ese gol le dio fuerzas al equipo que dirige el argentino Ariel Holan. Pero las fuerzas solo duraron 20 minutos.

Después, el Triki se afianzó en el terreno y mostró mejor cara que el cuadro local, que vio caer el empate en la fracción 61, después de que el defensor Axel Cañete rematara de cabeza tras un tiro de esquina.

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La puntilla llegó a los 77 minutos, cuando el ingresado atacante Luis Abreu remató desde dentro del área después de que Trinidense recuperara el balón en una mala salida de Cerro Porteño.

Aunque aspira al título local, el gran reto de este segundo semestre para el equipo Azulgrana será trascender en la Copa Libertadores, donde se verá las caras este 12 de agosto con el brasileño Palmeiras en los octavos de final.

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Para hacer frente a esta competencia, Cerro Porteño se reforzó con el guardameta argentino Manuel Roffo -tras la marcha de su compatriota Alexis Martín Arias al Nacional uruguayo- y el volante Agustín Almendra, un habilidoso jugador con pasado en clubes como Boca Juniors o el Necaxa de la Liga MX.

Asimismo, el 35 veces ganador de la liga paraguaya incorporó al central argentino Lucas Merolla y al joven defensor Alexis Cañete, de solo 22 años.

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Otro club que acudió al mercado para hacer frente a sus desafíos internacionales es el Olimpia, que espera en los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencedor de la llave entre el DIM de Colombia y el Vasco da Gama de Brasil.

Con este torneo en mente, el Decano fichó al experimentado atacante argentino Braian Romero como su gran apuesta ofensiva, así como al juvenil César Miño, con el que espera obtener variantes en la delantera.

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Además, Olimpia dio un golpe de efecto al hacerse con los servicios del mediático futbolista neozelandés Tim Payne, de quien espera le ayude a llevar su marca al mundo.

La primera fecha del Torneo Clausura de Paraguay continuará mañana con los duelos Recoleta contra San Lorenzo y Sportivo Ameliano ante Nacional.

La fecha bajará su telón el domingo, cuando Olimpia reciba a Libertad y Guaraní haga lo propio ante Luqueño. EFE

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