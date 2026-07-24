Trasladados a otros centros un millar de personas mayores, discapacitados y menores

Madrid, 24 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ha coordinado hasta este viernes por la noche los traslados de más de un millar de personas mayores, con discapacidad y menores que estaban alojados en las residencias de los municipios afectados por los incendios declarados al oeste de la región.

En concreto, se han evacuado 1.021 personas, de las cuales 717 son mayores, 124 personas con discapacidad o enfermedad mental, 84 menores, 37 personas atendidas por el servicio de Emergencia Social y 59 jóveenes alojados en albergues, según la Comunidad.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo autonómico mantiene un seguimiento permanente de la situación de todos los centros de atención social situados en la zona oeste para garantizar la seguridad de sus usuarios.

Son ya más de 50.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados esta semana en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila (Castilla y León); las fuertes rachas de viento complican las labores de extinción y las autoridades temen que ambos focos se unan, aunque mantienen las distancias.

PUBLICIDAD

5.000 nuevos desalojados de un cámpin en El Escorial han elevado la cifra en Madrid después de que se haya dado la orden de evacuarlo, según ha informado el Ministerio del Interior. EFE