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Se comienzan a recuperar las comunicaciones en pueblos de Madrid afectados por el incendio

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Madrid, 24 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ha informado este viernes por la noche que se comienzan a recuperar progresivamente las comunicaciones en las zonas afectadas por el incendio forestal que afecta al suroeste de la región.

Según el Gobierno regional, los trabajos en las infraestructuras de telecomunicaciones afectadas han permitido restablecer progresivamente el servicio en distintos núcleos de población, reduciendo el impacto sobre los vecinos y garantizando la continuidad de las conexiones.

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En el momento de mayor afección, según la Comunidad, las incidencias alcanzaron a 16 municipios de la Comunidad de Madrid, con impacto en alrededor de 40 núcleos de población.

A las 21.00 horas de este viernes se habían logrado recuperar la comunicación en siete de esos núcleos, gracias a la movilización de unidades móviles equipadas con tecnología de radio, satélite e internet y de equipos portátiles de transmisión satelital.

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También se ha recuperado el nodo de Televisión Digital Terrestre (TDT) que da cobertura a San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa que había caído a consecuencia del fuego.

Son ya más de 50.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados esta semana en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila (Castilla y León); las fuertes rachas de viento complican las labores de extinción y las autoridades temen que ambos focos se unan, aunque mantienen las distancias.

5.000 nuevos desalojados de un cámpin en El Escorial han elevado la cifra en Madrid después de que se haya dado la orden de evacuarlo, según ha informado el Ministerio del Interior. EFE

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