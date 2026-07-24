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Roca Rey sale a hombros en el doctorado de Tomás Bastos, que corta una oreja, en Santander

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Juan Antonio Sandoval

Santander, 24 jul (EFE).- Roca Rey ha salido a hombros por la puerta grande en la séptima corrida de la Feria de Santiago de Santander tras desorejar a su primer toro, en un festejo en el que ha tomado la alternativa Tomás Bastos, que ha dado una buena tarde y ha cortado una oreja del sexto bis.

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Roca Rey ha avasallado en el segundo, que traía hechuras de novillo, extraordinario para las telas.

Ya con el capote lo ha saludado en dos tiempos, con verónicas en las que lo ha ido ralentizando y ajustándose mucho en las chicuelinas a favor del buen galope del de Juan Manuel Criado, que ha mantenido sus virtudes en una faena de muleta iniciada con seis estatuarios con quietud de poste, en la que el peruano lo ha cuajado por ambas manos en redondos de profundo trazo y continuo ajuste, con tres circulares postreros cambiando la muleta de mano sin enmendarse en los que Cuatro Caminos ha respondido como un volcán en erupción.

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Con voracidad de mandón del toreo lo ha matado de un espadazo en buen sitio y las dos orejas que ha concedido el presidente se han antojado justas.

El cuarto ha sido áspero y correoso, disparando tarascadas y cabezazos que Roca Rey ha sorteado y gambeteado con firmeza y compromiso, y ha resuelto con un final de muletazos por la espalda y circulares en las cercanías. El descabello se ha llevado el posible trofeo.

Pablo Aguado ha sembrado detalles de torería en el terreno estéril de un tercero de cara suelta, corto recorrido y que reponía terreno.

El segundo de su lote ha tenido el empuje justo, sin excelencias, y Aguado ha desplegado sobre el arenal de Cuatro Caminos su naturalidad luminosa en la ejecución del toreo fundamental, que ha aderezado con remates de diversas marcas y calidad superlativa, y se ha resuelto todo sin premio por pinchar.

Tomás Bastos ha tomado la alternativa con el toro Jareño, al que ha recibido con una larga afarolada de rodillas que ha sorprendido por la lentitud de su ejecución, y este temple ha sido la constante del buen quehacer del nuevo matador de toros, que ha dado aliento a una embestida noble pero lastrada por la falta de poder y por un punto de mansedumbre que ha hecho bascular la lidia muy pronto hacia tablas del tendido 2, donde el riesgo en las bernadinas ha sido temerario, antes de una estocada caída y un descabello.

El sexto ha sido devuelto a los corrales por inválido y ha salido en su lugar un sobrero del hierro titular, al que Tomás Bastos le ha enjaretado un poderoso recibo a la verónica de gran mérito pues no se salía de la suerte el correoso animal.

Tras una enclasada tanda en redondo se ha parado muy pronto el burel y ha obligado al diestro portugués a meterse entre los pitones, terrenos de fuego donde se ha impuesto a base de tragar y consentir, ha dejado una impresión maciza y ha cortado una oreja a pesar de pinchar.

Siete toros de Juan Manuel Criado, de pobre presentación, el sexto bis jugado como sobrero.

Roca Rey: estocada arriba (dos orejas); casi entera atravesada y cuatro descabellos (silencio tras aviso). Salió a hombros por la puerta grande.

Pablo Aguado: estocada desprendida (silencio); pinchazo y estocada en el sitio (ovación).

Tomás Bastos, que tomaba la alternativa: estocada caída y descabello (aviso y ovación tras petición); pinchazo y estocada desprendida (oreja tras aviso).

Ficha del festejo. Plaza de Cuatro Caminos. Séptima de abono de la Feria de Santiago de Santander. Lleno de 'no hay billetes'. EFE

jas/jlp

(foto)

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