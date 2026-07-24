Ricky Martin reivindica desde Huelva su vigencia como icono latino

Huelva, 24 jul (EFE).- El artista puertorriqueño Ricky Martin demostró en Huelva por qué es un icono de la música latina, pionero del gran poder que esta comunidad tiene en la cultura del mundo actualmente.

En su único concierto en España este verano, el cantante de 54 años evidenció que pese a ir acumulando éxitos desde los años 90 mantiene intacta su energía, su capacidad para cantar y bailar al unísono, su carisma y la conexión con un público al que reconquistó al interpretar su temas más conocidos.

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El magnetismo que ejerció sobre el escenario fue la prueba más clara de que el artista boricua, más allá de los más de 95 millones de discos vendidos en el mundo, de sus Grammys y otros premios, sigue vigente en el corazón de varias generaciones de fans. El público cantó todos y cada uno de los estribillos y no dejó de bailar sus coreografías.

“Voy a tener 80 años y voy a seguir cantando y bailando. Me gusta lo que hago y encuentro euforia, adrenalina y los pensamiento siempre son buenos”, aseguró desde el escenario como declaración de intenciones.

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Desplegó un repertorio vibrante, que enchufó al público rápidamente. Comenzó cantando ‘Pégate’ y exclamó “Vamos Huelva” para jalear aún más a unos asistentes dispuestos a darlo todo. Sus ritmos siguieron a los de ‘María’, su primer gran éxito y el más recordado de su carrera. Con un su “1, 2, 3 un pasito p'alante María; 1, 2, 3, un pasito pa'trás” arrastró a las masas y continuó acelerando con ‘Adrenalina’, tema que cantó en su día con Jennifer López.

Luego se quedó llenando solo el escenario para el ritmo templado de ‘Bombón de azúcar’, que acabó por todo lo alto, antes de su primera balada de la noche, ‘Vuelve’, con la multitud ondeando los móviles encendidos. Se pasó al inglés con la pegadiza ‘Shake Your Bon-Bon’ y continuó con ‘Qué Rico Fuera’, lanzado hace cinco años.

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“Nos vamos para Puerto Rico”, dijo antes de cantar ‘Lola, Lola’ y anunció que la fiesta empezaba “de verdad” con otro himno bailable como ‘La Bomba’, al que encadenó sin dejar de contonearse ‘She Bangs’.

Luego bajó las pulsaciones con el romanticismo de ‘Tal vez’, continuada por las baladas emocionales ‘Asignatura pendiente’, ‘Y todo queda en nada’ y especialmente por ‘Te Extraño, Te Olvido, Te Amo’, muy cantada y aplaudida. Como la canción con la que remató el periodo de más calma, ‘Tu recuerdo’, con quien protagonizó un dueto con La Mari de Chambao en su lanzamiento.

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Los tambores anunciaron el ritmo de ‘La mordidita’ y antes de terminar entró a fuego ‘Por arriba, por abajo’, que nadie dejó de bailar, como con ‘Vente Pa' Ca’. El rugido fue general luego con el inicio de ‘Livin’ la vida loca’, otro de sus temas inolvidables, que encontró un largo aplauso.

En el cierre felicitó a España por su reciente Mundial con ‘La Copa de la Vida’, que fue tema del campeonato de Francia 98. Con ella puso el broche a un concierto con 20 canciones en hora y media de puro espectáculo y diversión. Con este repertorio se reivindicó como el icono latino que es. EFE

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