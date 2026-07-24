Rescatados 37 inmigrantes en aguas de Mallorca y Formentera

Palma, 24 jul (EFE).- Un total de 37 inmigrantes han sido rescatadas este viernes en dos operaciones desarrolladas en aguas de Mallorca y Formentera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera intervención se ha producido a las 9:32 horas, cuando las fuerzas de seguridad han localizado a seis personas de origen magrebí en el puerto de Portocolom, en el municipio mallorquín de Felanitx.

PUBLICIDAD

En este operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil del puesto de Santanyí y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

Posteriormente, a las 10:53 horas, otras 31 personas de origen subsahariano han sido rescatadas a cinco millas al sur de Formentera.

En esta segunda actuación han participado efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, agentes del puesto de Sant Josep de sa Talaia y Salvamento Marítimo.

PUBLICIDAD

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 199 llegadas de pateras con 3.729 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

PUBLICIDAD

1011538