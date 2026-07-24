PSOE de Santiago pide un homenaje institucional para Borja Iglesias tras ganar Mundial

Santiago de Compostela, 24 jul (EFE).- El Grupo Municipal Socialista de Santiago de Compostela ha propuesto este viernes rendir un homenaje institucional al internacional español Borja Iglesias tras convertirse en el primer jugador nacido en la capital de Galicia en proclamarse campeón del Mundo con la selección española.

Por ello, el PSdeG de Santiago solicita el consenso de la Corporación para reconocer tanto los méritos deportivos del actual delantero del Celta como los valores que representa dentro y fuera de los terrenos de juego.

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La concejala socialista Marta Abal destacó que la conquista del Mundial tiene un significado especial para Compostela porque Borja Iglesias es “el primer futbolista gallego” en lograr este título con el equipo nacional, un hito que lo convierte, a su juicio, en “un referente” para “toda una generación de jóvenes”.

“Borja dio sus primeros toques al balón en los campos de nuestra ciudad antes de alcanzar el mayor éxito posible en su carrera deportiva”, apuntó Abal, en referencia al título conseguido tras derrotar a Argentina en la final de la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

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Por ello, Abal adelantó que su partido solicitará “el respaldo” de la Corporación municipal para impulsar un homenaje institucional que reconozca al jugador como “hijo de Santiago”.

En este sentido, elogió que los méritos de Borja Iglesias trascienden el ámbito deportivo por su compromiso público “con la defensa de los derechos sociales, la igualdad, el feminismo y la lucha contra la homofobia y el racismo”. EFE

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