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PP y Vox pactan que la 'prioridad nacional' vaya en la ley valenciana de acompañamiento

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València, 24 jul (EFE).- El PP y Vox han registrado este viernes en Les Corts Valencianas una treintena de enmiendas de aproximación a la denominada ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat, que suponen incluir la 'prioridad nacional' en leyes autonómicas como la de la Renta Valenciana de Inclusión o la de servicios sociales.

Las enmiendas a la ley de acompañamiento se debatirán el próximo lunes en la comisión de presupuestos de Les Corts, a la que el PP y Vox llegarán con un acuerdo sobre varias enmiendas, tras lo que en el pleno del próximo 31 de julio se aprobará la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.

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Tras la aprobación el pasado miércoles de los presupuestos de la Generalitat de 2026, en los que gracias a enmiendas de Vox aceptadas por el PP se ha incluido la 'prioridad nacional' para acceder a determinadas ayudas sociales o facilitar el acceso a la vivienda, ahora el PP acepta modificar varias leyes autonómicas para incluir también ese criterio.

Según las enmiendas pactadas, a las que ha tenido acceso EFE, se modificarán las leyes de la Renta Valenciana de Inclusión y la de servicios sociales para incluir que el acceso a las prestaciones "se inspirará en el principio de prioridad nacional, procurando la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la vinculación efectiva y estable del solicitante con el territorio".

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Para ambas leyes, se indica que el Consell aprobará "las disposiciones reglamentarias" que desarrollen las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "inspiradas en el principio de prioridad nacional", con "un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y "la exclusión del acceso a prestaciones estructurales para personas en situación administrativa irregular, salvo urgencia vital".

Según el texto acordado, se considerará cumplido el requisito de residencia habitual cuando conste el empadronamiento en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana un mínimo de tres años de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, o diez años dentro de los 30 inmediatamente anteriores de manera continuada o interrumpida.

Otro de los acuerdos entre el PP y Vox en esta norma es modificar la ley de función pública para incluir la obligación para el personal funcionario de prestar sus servicios y desempeñar sus funciones "manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro". EFE

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