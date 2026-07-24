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Pogacar se impone de amarillo en el Alpe d'Huez

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Alpe d'Huez (Francia), 24 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar consiguió su quinta victoria en este Tour de Francia, la prestigiosa en el Alpe d'Huez a falta de dos días para la llegada a París donde es favorito para sumar su quinto triunfo consecutivo.

El ciclista del UAE se impuso al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la víspera y supervivientes de la escapada del día. EFE

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