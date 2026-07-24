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Oriol Cardona dona al Museo Olímpico del COI el maillot con el que ganó en Milán-Cortina

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Redacción deportes, 24 jul (EFE).- El esquiador de montaña Oriol Cardona ha donado al Museo Olímpico de Lausana (Suiza) el maillot con el que ganó la medalla de oro en la modalidad de esprint en los pasados Juegos de Invierno de Milán-Cortina, la primera de España desde la que conquistó Francisco Fernández Ochoa en el eslalon de esquí alpino de Sapporo 1972.

Cardona hizo entrega de su equipación con su firma después de ser recibido ayer, jueves, por la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, en la sede del organismo en la ciudad suiza tras su éxito en Milán-Cortina 2026, donde también ganó la medalla de bronce en el relevo mixto junto con la granadina Ana Alonso.

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La Diputación de Girona informó este viernes del encuentro del deportista de Banyoles en el que estuvo acompañado por el presidente del organismo provincial, Miquel Noguer, informa esta institución en un comunicado.

El maillot firmado de Cardona pasará a formar parte del patrimonio del movimiento olímpico como "testimonio de un hito histórico del deporte catalán", subraya la nota.

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Los Juegos de Milán-Cortina supusieron el estreno como modalidad olímpica del esquí de montaña, que repetirá en los de los Alpes 2030 que se disputarán en Francia.

En el encuentro con Coventry, también participó el director general del COI, Christophe De Kepper, y Pere Miró, quien fue directivo del COI durante la presidencia del español Juan Antonio Samaranch.

Durante el encuentro, los asistentes compartieron impresiones sobre "la promoción del deporte, el fomento de sus valores entre las nuevas generaciones y el papel que puede desempeñar el territorio de Girona en el impulso de la actividad deportiva y de los grandes eventos internacionales", añade el comunicado. EFE

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