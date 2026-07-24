LeBron James ficha por los Philadelphia 76ers, según ESPN

Miami (EE.UU.), 24 jul (EFE).- LeBron James firmará un contrato con los Philadelphia 76ers para las dos siguientes temporadas de la NBA, según informó este viernes el agente del jugador a la cadena ESPN, poniendo fin a las dudas sobre el futuro del alero, de 41 años.EFE

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