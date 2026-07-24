Las pernoctaciones hoteleras baten récord semestral pero caen un 0,9 % en junio

Madrid, 24 jul (EFE).- Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles batieron un récord semestral en la primera mitad del año y alcanzaron los 163,79 millones tras subir un 1,8 % interanual, aunque en junio, en pleno arranque del verano, las noches en hoteles bajaron un 0,9 %, hasta los 38,61 millones.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios hoteleros subió un 5,6 % en tasa anual, con lo que suma 60 meses consecutivos al alza, y los hoteles facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8 % más que el mismo mes del año anterior.

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Solo en junio, las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 1,5 %, mientras que las de no residentes bajaron un 2 %.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron las Islas Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34 %, el 18,4 % y el 17,9 % del total.

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En cuanto a la procedencia de los viajeros, Reino Unido y Alemania fueron los principales países emisores en junio, con el 29 % y el 16,3 % de las noches de no residentes.

A continuación se situaron los viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos, con el 6,5 %, el 5,4 % y el 4,2 % del total, respectivamente.

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En junio se cubrieron el 65,6 % de las plazas ofertadas, un 0,2 % menos que en junio de 2025. Durante el fin de semana, el grado de ocupación por plazas bajó un 1,4 % y se situó en el 71,3 %.

Las Islas Baleares fueron la comunidad con un mayor grado de ocupación por plazas en el mes de junio, con un 82,5 %.

Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 84,8 % y 86,6 %, respectivamente. EFE

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