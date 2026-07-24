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La renuncia temporal de Dvorkovich le deja fuera de la reelección al frente de la FIDE

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(Actualiza la DT5074 con el anuncio de Timur Turlov de que se presenta como candidato a las elecciones)

Redacción deportes, 24 jul (EFE).- La decisión de la Unión Europea (UE) de ampliar su lista de sanciones derivadas de la invasión de Ucrania al ruso Arkady Dvorkovich y su renuncia temporal como presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en inglés) le han dejado fuera de juego en sus planes de reelección al frente de la entidad.

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Dvorkovich, de 54 años, anunció a última hora de ayer, jueves, su decisión de suspender de forma voluntaria y temporal sus funciones ejecutivas en la FIDE para evitar el bloqueo de los activos financieros de la entidad, que tiene su sede en Lausana (Suiza).

El paso dado por el dirigente moscovita llega dos días antes de que se cierre el plazo de presentación de candidaturas para dirigir la FIDE, cuyas elecciones tendrán lugar el 26 y 27 de septiembre en la Asamblea General que se celebrará en Samarcanda (Uzbekistán), sede este año de la Olimpiada de ajedrez.

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Dvorkovich fue viceprimer ministro de Rusia de 2008 a 2012, por lo que se le ha atribuido cercanía al Kremlin y a su presidente, Vladimir Putin, aunque al comienzo de la invasión de Ucrania se mostró en contra de la guerra y de resolver conflictos políticos con medios militares.

Asumió la presidencia del rector mundial del ajedrez en 2018 y cuatro años después, fue reelegido para un nuevo periodo de cuatro años.

A finales de junio, comunicó su voluntad de aspirar a un tercer mandato, conTimur Turlov, máximo responsable de la Federación de Ajedrez de Kazajistán, como aspirante a vicepresidente.

Turlov comunicó este viernes en sus redes sociales que toma el testigo de Dvorkovich y se presenta para dirigir la FIDE, con el indio Viswanathan Anand, cinco veces campeón del mundo, como número dos, por lo que asumen la candidatura oficialista.

Anand era vicepresidente de la federación internacional hasta ahora y tras la renuncia del dirigente ruso ha pasado a ser el presidente interino.

Además del aspirante kazajo, otros tres candidatos han movido ficha y han anunciado que concurrirán a la carrera electoral.

El nombre más llamativo es el del también ruso Kirsán Ilyumzhinov, quien dirigió la FIDE entre 1995 y 2018, cuando fue sustituido por su compatriota después de que el organismo acordarla suspenderlo en el cargo al acusarlo de haber violado el código ético de la organización y de anteponer sus intereses personales.

Ilyumzhinov contaría con el apoyo de la Federación Rusa de Ajedrez, suspendida por la FIDE tras un dictamen del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) por organizar competiciones en territorios arrebatados a Ucrania.

El anterior mandamás del ajedrez mundial se ha comprometido a, si es elegido, abrir negociaciones con el número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, para que vuelva a competir en el Mundial absoluto.

También se presentarán a los comicios dos empresarios alemanes: Jan Henric Buettner, fundador del circuito Freestyle Chess, que respalda Carlsen, y Wadim Rosenstein, creador de WR Chess, una organización que busca fomentar el ajedrez. EFE

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