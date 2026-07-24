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La jueza rechaza el recurso del PSOE contra el archivo de la causa contra Ana Millán (PP)

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La jueza de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha desestimado el recurso de reforma presentado por el PSOE contra el auto que acordó el archivo de la causa seguida contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Ana Millán, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el Ayuntamiento de esta localidad en su etapa de concejal.

En un auto fechado el 23 de julio, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada rechaza los argumentos de los socialistas que solicitaban reabrir la instrucción y transformar el procedimiento para continuar por los trámites del procedimiento abreviado, al considerar que quedaban diligencias pendientes y que existían indicios para seguir investigando.

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La jueza recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto la prórroga de la instrucción acordada en septiembre de 2025, por lo que el plazo máximo de investigación expiró el 25 de septiembre de ese año. En aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sostiene que no cabe acordar una nueva prórroga una vez vencido ese plazo.

Asimismo, considera que el recurso del PSOE no desvirtúa la resolución recurrida, que ya concluyó que no existen indicios suficientes de la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y cohecho atribuidos a Ana Millán y al otro investigado en la causa.

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La magistrada incide en que la instrucción no ha aportado "sólidas razones" que justifiquen la continuación del procedimiento, en línea con el principio de presunción de inocencia.

Respecto a las diligencias cuya práctica reclamaba el PSOE, entre ellas las declaraciones de Juan Pedro S. C. y Laura V., la instructora reitera que no son útiles ni pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Argumenta que ya consta en la causa un análisis financiero y tributario de los investigados, así como un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las cuentas corrientes de Ana Millán y Juan Pedro Santos, sin que se haya acreditado que los ingresos de origen desconocido recibidos por la dirigente 'popular' procedieran del otro investigado, Francisco Vicente R. B.. También recuerda que Laura Vallejo ya declaró ante la Guardia Civil y manifestó desconocer si Millán tenía interés en adjudicar contratos a alguna empresa concreta.

TRAMA PARA ADJUDICAR CONTRATOS

El recurso del PSOE apuntaba a una presunta trama entre la entonces concejal y el empresario Francisco R., mediante la cual se habrían adjudicado contratos públicos por valor de más de medio millón de euros a empresas vinculadas a este último.

De acuerdo con el documento, estas adjudicaciones se habrían producido entre 2005 y 2011 desde distintas concejalías del consistorio, con una supuesta "influencia decisiva" de Millán en los procesos de contratación.

El recurso señalaba que el archivo se fundamentaba en la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de anular una prórroga de la instrucción, pero subraya que dicha resolución no ordenaba el cierre del caso, sino únicamente corregía un defecto de motivación.

En este sentido, el PSOE consideraba que el juzgado debería haber dictado una nueva prórroga debidamente justificada o, al menos, haber practicado las diligencias de investigación pendientes antes de archivar la causa.

La formación denunció que el juzgado dejó sin efecto pruebas ya acordadas, como las declaraciones de testigos clave, pese a haber sido consideradas "útiles y pertinentes" e incluso avaladas por instancias superiores.

A juicio del PSOE, esta decisión resultaba "incoherente", ya que se cancela la práctica de pruebas destinadas precisamente a esclarecer hechos sobre los que existían indicios.

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EuropaPress

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