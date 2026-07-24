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La abogacía exige "tolerancia cero" en una concentración tras la agresión a una letrada en El Ejido (Almería)

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El Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería ha exigido este viernes "tolerancia cero" ante cualquier manifestación de violencia contra los letrados durante una concentración celebrada a las puertas de su sede para expresar su "firme y absoluta repulsa" por el intento de asesinato sufrido por una colegiada el pasado 15 de julio en El Ejido (Almería).

Decenas de profesionales de la abogacía han participado en la convocatoria, a la que también han asistido familiares de la abogada agredida, quienes han recibido el apoyo, el respeto y el afecto del Colegio. El acto ha incluido un solemne minuto de silencio.

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Según ha informado la corporación colegial en una nota, la movilización se ha desarrollado de acuerdo con los tiempos y con la autorización expresa de la propia familia y ha contado con la participación del presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González Martín.

Durante el acto, González Martín ha trasladado la solidaridad de toda la abogacía española y sus deseos de recuperación para la letrada. Asimismo, ha calificado el asalto armado como un "acto execrable" y ha advertido de que la agresión "afecta no solo a la profesión, sino a todo el Estado de Derecho y a la Justicia en nuestro país".

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El decano del Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, ha leído un manifiesto institucional en defensa de la dignidad y la seguridad de la profesión.

El documento subraya que la abogacía desempeña una función esencial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, por lo que "ningún profesional debe ver comprometida su integridad física o moral por cumplir con su obligación de defender los intereses de sus clientes dentro del marco de la legalidad". "El respeto a la abogacía es inseparable del respeto a la Justicia", recoge el manifiesto.

Ante los colegiados asistentes, muchos de ellos vestidos con la toga profesional, el decano ha realizado un llamamiento a la concienciación ciudadana y ha alertado de la escalada de agresiones contra diferentes colectivos.

"Mal iría una sociedad en la que se permite, se consiente o se acostumbra a pegar a los maestros y a los profesores, a continuación se agrede a los sanitarios, y después a la abogacía", ha expresado Aynat, quien ha reclamado un mensaje urgente de "educación social" para preservar los sistemas de convivencia.

UNA DECLARACIÓN EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN

En un comunicado remitido a los medios, el Consejo General de la Abogacía Española ha señalado que la agresión "no es un caso aislado" y ha recordado la declaración institucional aprobada recientemente por su Comisión Permanente en defensa de la libertad, la independencia y la seguridad de quienes ejercen la profesión.

El texto recoge el principio "sencillo" e "irrenunciable" de que "un abogado no es su cliente ni hace suyas las conductas o intereses de quien defiende".

"Hoy no nos reúne solo la condena a una agresión. Nos reúne el compromiso de una profesión que no deja solos a quienes sufren violencia por ejercer la abogacía. Esa unidad es también una forma de defender la Justicia", ha afirmado González Martín.

Respecto al estado de la abogada agredida, a quien el decano ha definido como una profesional "entusiasta del oficio", la institución ha informado, desde el respeto a su intimidad, de que ha iniciado su recuperación, aunque permanece inmersa en un "trámite clínico serio".

En el plano judicial, el presunto autor de los hechos, un antiguo cliente que asaltó a la abogada con un arma de fuego por desavenencias laborales, se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La autoridad judicial ha fundamentado la medida privativa de libertad en la "extrema gravedad" de los hechos, investigados como un delito de asesinato en grado de tentativa, y en el riesgo de fuga del investigado.

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EuropaPress

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