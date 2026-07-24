Espana agencias

Klopp, seleccionador de Alemania hasta 2030 con el sueño de trazar un estilo propio

Guardar
Google icon

Berlín, 24 jul (EFE).- Jürgen Klopp será el seleccionador de Alemania hasta la conclusión del Mundial 2030, cita para la que el exentrenador del Maguncia, Borussia Dortmund y Liverpool aspira a lograr un estilo propio que permita identificar a su equipo y borrar la mala imagen de los últimos tiempos.

La 'era Klopp' arrancó este viernes con la presentación oficial del hasta ahora director global de fútbol de Red Bull como nuevo entrenador de 'Die Mannschaft', tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) y cuyo último título data de 2017 (Copa Confederaciones).

PUBLICIDAD

El técnico de Stuttgart, de 59 años, llega como relevo de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo después de la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Paraguay, en la tanda de penaltis.

Klopp llega al cargo tras haber cosechado éxitos a nivel de clubes con el Liverpool y el Borussia Dortmund, que le dieron prestigio no sólo en Alemania e Inglaterra sino en toda Europa, entre ellos el título de Liga de Campeones en la temporada 2018-2019 con el conjunto inglés.

PUBLICIDAD

Durante su comparecencia ante los medios, el nuevo seleccionador expresó su deseo de que en los próximos años se hable del éxito de su equipo como en la actualidad se destacan los de España, vigente campeona mundial, o Francia, ganadora en 2018 y finalista en 2022.

"Ahora hay gente que dice que debemos hacer las cosas como se han hecho en Francia o como se han hecho en España. La meta debe ser que en unos años se diga que hay que hacer las cosas como en Alemania, que hemos sacado las conclusiones correctas", indicó el nuevo responsable de 'Die Mannschaft'.

Klopp reconoció que las expectativas en Alemania son enormes y que, naturalmente, él quería llegar a lo más alto, pero que para ello se necesita tiempo.

"El éxito es la relación entre las expectativas y el rendimiento. Y las expectativas en Alemania son enormes. Lo que deberíamos decir es que queremos llegar a un nivel en el que otra vez siempre se nos considere como candidatos", sostuvo.

Aunque reconoció que la actuación del combinado nacional en la última mundialista no ha sido buena, en Alemania hay mucho talento que puede aprovecharse.

"He revisado los nombres y tengo una visión extremadamente positiva del equipo. Tenemos mucho talento", aseguró Klopp, quien resaltó la potencia de los futbolistas jóvenes, al recordar los triunfos en 2023 de la selección en el Mundial y el Europeo sub 17.

"Esos jugadores deben haber cumplido ya 20 años. Ahora que tienen licencia de conducir pueden ayudarnos", agregó.

En opinión de Klopp, debería jugar en el combinado nacional todo el que "tenga ganas, sea bueno y que en el momento en que se ponga la camiseta de la selección sea un poco mejor".

"Todo el que sea seleccionable debe esforzarse. Me fijaré. Nadie está descartado. Se trata de un nuevo comienzo", dijo.

Klopp mostró su personalidad al expresar que no iba a "repartir posiciones en medio de la conferencia de prensa", cuando fue consultado sobre algunos futbolistas, como Joshua Kimmich, o al dirigirse a los periodistas.

"Si en algunos momentos todos vosotros pensáis -no basta que sea uno o dos- que debo irme, me iré sin indemnización. Si os metéis con mi familia y no la dejáis en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor", afirmó.

Klopp posee un exitoso palmarés, que incluye dos títulos de Bundesliga, una Copa y dos Supercopas de Alemania en su etapa con el Borussia Dortmund (2008-2015); y uno de Premier League, una Liga de Campeones, una Copa Mundial de Clubes, una Supercopa europea, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield con el Liverpool (2015-2024).

El nuevo seleccionador fue presentado por el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, quien dijo que desde el comienzo Klopp había sido el candidato deseado.

El técnico nacido en Stuttgart tendrá como asistentes a Peter Krawietz, Pepjin Lijnders y Sven Benders, mientras que el puesto de director deportivo de la DFB lo asumirá el exinternacional Per Mertesacker. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 julio

Pili, la hermana de Rosalía, está detrás del cambio de imagen de Lamine Yamal: así ha hecho los estilismo del futbolista para el Mundial 2026

El jugador ha llevado varios ‘looks’ de la catalana fuera de los estadios y ha contado con el apoyo de la cantante

Pili, la hermana de Rosalía, está detrás del cambio de imagen de Lamine Yamal: así ha hecho los estilismo del futbolista para el Mundial 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

3 alimentos que comer después de entrenar: “Maximiza la construcción y reparación de la masa muscular”

El apetito tras el entrenamiento es una respuesta natural del cuerpo, que busca reponer energía y reparar los tejidos musculares después del esfuerzo físico: los carbohidratos, la proteína, los minerales y el agua son esenciales

3 alimentos que comer después de entrenar: “Maximiza la construcción y reparación de la masa muscular”

El estadio de la residencia de Shakira en Madrid podría abrir a colegios los días sin conciertos para acercar la cultura latinoamericana: “Sería una excelente oportunidad”

Live Nation estudia que Macondo Park, el espacio de ocho pabellones dedicado a la cultura latinoamericana que alberga el estadio, pueda recibir visitas escolares entre semana

El estadio de la residencia de Shakira en Madrid podría abrir a colegios los días sin conciertos para acercar la cultura latinoamericana: “Sería una excelente oportunidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

ECONOMÍA

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos