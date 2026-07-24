Klopp, seleccionador de Alemania hasta 2030 con el sueño de trazar un estilo propio

Berlín, 24 jul (EFE).- Jürgen Klopp será el seleccionador de Alemania hasta la conclusión del Mundial 2030, cita para la que el exentrenador del Maguncia, Borussia Dortmund y Liverpool aspira a lograr un estilo propio que permita identificar a su equipo y borrar la mala imagen de los últimos tiempos.

La 'era Klopp' arrancó este viernes con la presentación oficial del hasta ahora director global de fútbol de Red Bull como nuevo entrenador de 'Die Mannschaft', tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) y cuyo último título data de 2017 (Copa Confederaciones).

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El técnico de Stuttgart, de 59 años, llega como relevo de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo después de la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Paraguay, en la tanda de penaltis.

Klopp llega al cargo tras haber cosechado éxitos a nivel de clubes con el Liverpool y el Borussia Dortmund, que le dieron prestigio no sólo en Alemania e Inglaterra sino en toda Europa, entre ellos el título de Liga de Campeones en la temporada 2018-2019 con el conjunto inglés.

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Durante su comparecencia ante los medios, el nuevo seleccionador expresó su deseo de que en los próximos años se hable del éxito de su equipo como en la actualidad se destacan los de España, vigente campeona mundial, o Francia, ganadora en 2018 y finalista en 2022.

"Ahora hay gente que dice que debemos hacer las cosas como se han hecho en Francia o como se han hecho en España. La meta debe ser que en unos años se diga que hay que hacer las cosas como en Alemania, que hemos sacado las conclusiones correctas", indicó el nuevo responsable de 'Die Mannschaft'.

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Klopp reconoció que las expectativas en Alemania son enormes y que, naturalmente, él quería llegar a lo más alto, pero que para ello se necesita tiempo.

"El éxito es la relación entre las expectativas y el rendimiento. Y las expectativas en Alemania son enormes. Lo que deberíamos decir es que queremos llegar a un nivel en el que otra vez siempre se nos considere como candidatos", sostuvo.

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Aunque reconoció que la actuación del combinado nacional en la última mundialista no ha sido buena, en Alemania hay mucho talento que puede aprovecharse.

"He revisado los nombres y tengo una visión extremadamente positiva del equipo. Tenemos mucho talento", aseguró Klopp, quien resaltó la potencia de los futbolistas jóvenes, al recordar los triunfos en 2023 de la selección en el Mundial y el Europeo sub 17.

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"Esos jugadores deben haber cumplido ya 20 años. Ahora que tienen licencia de conducir pueden ayudarnos", agregó.

En opinión de Klopp, debería jugar en el combinado nacional todo el que "tenga ganas, sea bueno y que en el momento en que se ponga la camiseta de la selección sea un poco mejor".

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"Todo el que sea seleccionable debe esforzarse. Me fijaré. Nadie está descartado. Se trata de un nuevo comienzo", dijo.

Klopp mostró su personalidad al expresar que no iba a "repartir posiciones en medio de la conferencia de prensa", cuando fue consultado sobre algunos futbolistas, como Joshua Kimmich, o al dirigirse a los periodistas.

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"Si en algunos momentos todos vosotros pensáis -no basta que sea uno o dos- que debo irme, me iré sin indemnización. Si os metéis con mi familia y no la dejáis en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor", afirmó.

Klopp posee un exitoso palmarés, que incluye dos títulos de Bundesliga, una Copa y dos Supercopas de Alemania en su etapa con el Borussia Dortmund (2008-2015); y uno de Premier League, una Liga de Campeones, una Copa Mundial de Clubes, una Supercopa europea, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield con el Liverpool (2015-2024).

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El nuevo seleccionador fue presentado por el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, quien dijo que desde el comienzo Klopp había sido el candidato deseado.

El técnico nacido en Stuttgart tendrá como asistentes a Peter Krawietz, Pepjin Lijnders y Sven Benders, mientras que el puesto de director deportivo de la DFB lo asumirá el exinternacional Per Mertesacker. EFE

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