Jugador cubano de hockey sobre césped presuntamente abandonó delegación en Santo Domingo

Santo Domingo, 24 jul (EFE).- El portero de hockey sobre césped cubano Moisés David Torres Puig habría abandonado la delegación de su país previo a la apertura, este viernes, de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

La página Dporto Sports News dio a conocer la información, "tras consultar fuentes directas" y presuntamente obtener un audio del propio deportista.

La publicación asegura que la fuga de Torres se produjo cuando asistía como espectador a un partido de exhibición de la selección femenina cubana en el estadio de hockey, localizado en el Parque del Este, en la provincia de Santo Domingo, contigua a la capital.

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La Agencia EFE se comunicó con autoridades del Comité Organizador de los Juegos, pero estas dijeron desconocer "por completo" la situación.

El deportista dijo, según la página deportiva, ideó una táctica para despistar a los responsables de la delegación.

"Estaba muy nervioso por si me descubrían. Yo sentía que sospechaban de algo, pero mandé a pedir hielo diciendo que me había dado un golpe con una pelota en el entrenamiento, y eso calmó un poco las cosas", expresó Torres citado por la plataforma especializada en el deporte cubano.

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Según el relato, el jugador le dijo a los "custodios" cubanos que botaría el hielo utilizado y así aprovechó para salir del lugar e irse con una persona que le estaba esperando.

"Intercambiamos ropa y salimos caminando hasta que llegó el Uber (taxi)", atribuye el medio electrónico al deportista cubano.

La página recordó que el "caso de Torres Puig" se produce pocos días después de que nueve de los 12 integrantes del equipo cubano de canotaje, que entrenaban para competir en Santo Domingo, se evadieran durante una concentración en Montreal (Canadá) entre el 15 y el 18 de julio.

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Las competencias de hockey sobre césped masculino en Santo Domingo están programadas del 26 de julio al 4 de agosto.EFE