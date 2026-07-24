Irene Ferreras deja ser entrenadora del Granada y le sustituye Adrián Martín

Granada, 24 jul (EFE).- Irene Ferreras dejó de ser este viernes la entrenadora del Granada, al que dirigió con éxito el curso pasado, y su sustituto es Adrián Martín, que afrontará al frente de las rojiblancas su cuarta campaña consecutiva en la Liga F.

La entidad anunció en un comunicado que “el Granada Club de Fútbol e Irene Ferreras han llegado a un acuerdo para la resolución del contrato que unía a ambas partes por motivos personales de la entrenadora”.

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Detrás de esta decisión de marcharse está el desmantelamiento del equipo este verano, con la salida de sus mejores jugadores después de una drástica disminución de su presupuesto por los problemas económicos del club andaluz.

Irene Ferreras llegó a la entidad rojiblanca el pasado verano y firmó una de las mejores campañas de la historia del equipo, por lo que todo indicaba que iba a seguir aunque llevaba días negociando su desvinculación.

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Su sustituto es Adrián Martín, hasta ahora segundo entrenador del Granada y que toma las riendas del primer equipo, que competirá por cuarta temporada consecutiva en la Liga F.

Lleva dos exitosas temporadas en ese cargo y el Granada le deseó “le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional” como nuevo máximo responsable del equipo. EFE

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