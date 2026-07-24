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Intervienen un arsenal de armas en Málaga: 36 fusiles de asalto y 11 granadas de mano

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Málaga, 24 jul (EFE).- La Policía Nacional se ha incautado en la provincia de Málaga de 36 fusiles de asalto, 11 armas cortas y 11 granadas de mano, además de abundante munición, en una actuación contra una organización dedicada al tráfico de armas y de drogas que se ha saldado con la detención de cuatro personas.

La investigación, declarada secreta, se inició el pasado mayo y ha incluido entradas y registros en distintos municipios de la provincia de Málaga en los que se han intervenido 120 kilos de cocaína, 60 kilos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

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Al inicio de las pesquisas, los agentes lograron interceptar armas largas automáticas, granadas de mano y 180 cartuchos de munición de guerra, en un operativo que culminó con la detención del conductor encargado de su transporte, que ya se encuentra en prisión provisional.

A raíz de esta detención, y a través de diversas diligencias, los agentes han logrado identificar una estructura criminal cuya actividad delictiva se basa principalmente en el tráfico de armas y de drogas.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría de Málaga, con la intervención del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Medios Aéreos para la primera incautación de estas armas, la del conductor de un turismo que portaba seis armas largas automáticas, tres granadas de mano, cargadores y numerosos cartuchos.

El pasado lunes, los agentes de la Udyco interceptaron un vehículo cargado de 120 kilogramos de cocaína, lo que culminó con la detención de otras dos personas, a las que se sumó el arresto un cuarto integrante de la red criminal.

En diferentes entradas y registros en la provincia de Málaga se hallaron las demás sustancias estupefacientes y armas: 60 kilogramos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi, junto a 30 fusiles de asalto, 11 granadas de mano, 11 pistolas, 7 silenciadores, 8 chalecos antibalas y dos placas balísticas preparadas para soportar munición de guerra junto a más de 5.000 cartuchos de diversos calibres.

Se trata de una investigación declarada bajo secreto de la Sección Civil y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga, Plaza número 4 y con el impulso del Ministerio Fiscal.EFE

(Foto) (Vídeo)

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